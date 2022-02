“Situazione disperata, sta scappando”: il dramma dell’ex Genoa in Ucraina

Sempre più disperata la situazione in Ucraina: arrivano notizie raccapriccianti da giocatori stranieri che militano in quel campionato

Da quando la Russia ha deciso di attaccare l’Ucraina, tanti cittadini ucraini ma anche di altre nazionalità stanno cercando di scappare dal Paese. La situazione è quella di angoscia, paura e una forte tensione sulla possibilità di estendere il conflitto. Questo ricade anche sul calcio, dove il campionato ucraino è stato sospeso almeno per il prossimo mese. E gli uomini di sport di altre nazionalità stanno cercando di scappare dall’Ucraina. E’ degli ultimi momenti quella di Claudio Spinelli, ex calciatore di Genoa e Crotone.

Claudio Spinelli, di nazionalità argentina ma di chiare origini italiane, è attualmente un calciatore dell’Oleksandria. La città della sua squadra di calcio si trova a più di 300km dalla città di Kiev. Ma l’attacco della Russia è totale e ha chiaramente indotto la popolazione a scappare nei paesi confinanti, che fanno parte della NATO. Lo stesso Spinelli sta cercando di raggiungere la Polonia, come dichiarato dal padre.

Ucraina, il dramma di Claudio Spinelli

Di seguito, le parole del padre di Claudio Spinelli: “Parlo con lui dalle due del mattino, situazione disperata. Era amareggiato per la sospensione del campionato, ma nessuno pensava che questo pazzo attaccasse il Paese. Mio figlio ha preso le sue poche cose che aveva nell’appartamento e sta cercando di scappare. E’ un incubo. Sta per partite per la Polonia”. Sono state queste alcune delle parole del padre di Spinelli, preoccupato per la situazione del figlio com’è giusto che sia.

Successivamente, ha dichiarato a Radio 10: “L’idea è quella di raggiungere il confine più vicino, quello con la Polonia. E’ una situazione che ti esaspera, sto diventando matto. Stiamo cercando di rintracciare l’ambasciata argentina”. Non resta che attendere quali sviluppi potrà avere questa vicenda, una delle tante nel mondo del calcio in questo momento in Ucraina.