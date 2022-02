Juve, due problemi e due soluzioni per Allegri: occhio al sostituto di Dybala

Empoli-Juventus potrebbe rappresentare un importante crocevia sulla possibile lotta al 4° posto da parte dei bianconeri. Allegri sarà chiamato a correre ai ripari dopo il recente ko di Mckennie

La corsa al 4° posto è pronta a entrare concretamente nel vivo. Allegri dovrà cercare di spingere il piede sull’acceleratore già dall’imminente sfida contro l’Empoli. Toscani corsari all’Allianz Stadium nel match d’andata, i bianconeri dovranno cercare di portare a casa i tre punti per tenere vive le speranze Champions.

Allarme totale sul fronte infortuni: dopo il ko di Chiesa, Allegri dovrà rinunciare per circa due mesi anche a McKennie, il quale ha riportato un doppia frattura al piede e sarà costretto ad alzare bandiera bianca per circa 8 settimane.

Brutto ko per il centrocampista texano durante il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal, infortunio che costringere Allegri a valutare il possibile ritorno al 4-2-3-1 con Zakaria e Locatelli schierati in mezzo al campo.

Empoli-Juventus, Dybala da valutare: forfait dietro l’angolo

Difficilmente Allegri potrà contare sul recupero di Dybala. Dopo il recente problema muscolare, la Joya resterà a riposo almeno per un altro paio i giorni. Nessuna forzatura o tempi di recupero affrettati. Il via libero definitivo arriverà quando i rischi di possibili ricadute saranno pari a zero.

Allegri, quindi, sostituirà McKennie con l’avanzamento di Cuadrado sulla fascia destra con Danilo confermato terzino destro. In mezzo al campo spazio per Zakaria-Locatelli, mentre Dybala (non appena avrà recuperato) agirà sulla trequarti con Morata e Cuadrado a sostegno di Vlahovic. Di seguito le probabili formazioni di Empoli-Juve della 27^ giornata di Serie A:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli S, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3 o 4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri