Inter, doppia mossa a sorpresa: Inzaghi è pronto a spiazzare tutti

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Inter, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Simone Inzaghi sarebbe pronto a valutare due cambi dal primo minuto

Inter a caccia di immediato riscatto dopo la recente sconfitta in campionato contro il Sassuolo. Simone Inzaghi è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per evitare di perdere il treno scudetto dinanzi agli attacchi di Milan e Napoli.

Contro il Genoa ci sarà spazio per alcune novità. Attenzione alla possibile esclusione di Lautaro Martinez, il quale potrebbe lasciare spazio a Sanchez dal primo minuto. Confermatissimo Dzeko, il quale rappresenterà il punto di riferimento dell’attacco interista.

Da valutare anche alcune novità in difesa. Inzaghi potrebbe sorprendere tutti ed escludere De Vrij dal primo minuto. In questo caso, Skriniar slitterebbe in posizione centrale con D’Ambrosio schierato sul centro-destra.

Genoa-Inter, le scelte di Inzaghi: confermato Dumfries

Come detto, gli unici a rischiare il posto da titolare in vista della sfida contro il Genoa saranno De Vrij e Lautaro Martinez. Inzaghi potrebbe sorprendere tutti con la doppia mossa a sorpresa, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Sulla destra confermato Dumfries, mentre nessun dubbio per Perisic, il quale prenderà posto sulla corsia mancina nerazzurra. Di seguito le probabili formazioni del match tra Genoa-Inter:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj; Ekuban, Rovella, Yeboah; Destro. All. Blessin

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi