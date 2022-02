Juventus, l’annuncio su Vlahovic spiazza: pessima notizia per il fantacalcio

Massimiliano Allegri ha parlato del match di domani contro l’Empoli in conferenza stampa, dove si è soffermato anche su Vlahovic.

Dopo il pareggio per 1-1 nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery, la Juventus domani giocherà in trasferta contro l’Empoli. I bianconeri contro i toscani vogliono riprendere la propria corsa, dopo i due pareggi di campionato con Atalanta e Torino, per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea.

La ‘Vecchia Signora’ non sottovaluterà la partita di domani del Castellani, visto che l’Empoli è tra le sorprese del campionato. Bisogna anche sottolineare, però, che la squadra di Andrezzoli è in flessione, considerando che non vince dalla gara contro il Napoli dello scorso 12 dicembre al Maradona.

Massimiliano Allegri è intervenuto questa mattina in confernza stampa proprio per presentare la sfida di domani contro l’Empoli: “I toscani sono difficili da battere, ma dobbiamo vincere. Bisogna fare una partita pesante e ricaricare le batterie, soprattutto quelle mentali. Loro non hanno problemi di classifica e perciò saranno spensierati, però abbiamo l’obbligo di portare a casa i tre punti”.

Juventus, Allegri: “Con Kean in campo riposerà uno tra Vlahovic e Morata”

L’allenatore della Juventus ha parlato anche della possibilità che Vlahovic possa partire dalla panchina domani contro la squadra di Andreazzoli, dando anche una brutta notizia ai fantallenatori: “Kean domani potrebbe giocare dal primo minuti, con lui in campo riposerà uno tra Morata e Vlahovic. Dybala tornerà per la sfida contro la Fiorentina, mentre Chiellini sarà indisponibile per tutta la prossima settimana”.

Allegri ha poi concluso il suo intervento: “Alex Sandro? Contro il Villarreal ha preso una botta e domani non sarà a disposizione. Paura di non vincere nulla quest’anno? Intanto, siamo in lotta su tutti i fronti. Stiamo viaggiano bene poi vediamo quanti titoli riusciremo a vincere. Scudetto? Raggiungere la prima posizione è impossibile”.