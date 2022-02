“Spero si capisca…”: PSG, l’annuncio di Pochettino sul campione italiano

Clima nervoso in casa Paris Saint Germain dopo la partita contro il Nantes. Mauricio Pochettino ha difeso il campione italiano.

Il campionato del Paris Saint Germain prosegue con la consapevolezza che, per quanto riguarda le questioni nazionali, il titolo è ormai molto vicino. Certo, l’ultima sconfitta patita per mano del Nantes è stata difficile da digerire, anche se non ha messo in discussione quello che è l’operato di Pochettino in Ligue1. Sembra difficile che ci sia qualcuno in grado di poter strappare un titolo che (quando siamo soltanto a febbraio) è sempre più nelle mani del PSG.

C’è, poi, anche la Champions da giocarsi a denti stretti. La vittoria contro il Real Madrid, nel primo match degli ottavi di finale, è un risultato positivo al quale servirà dare un’ulteriore risposta anche nella gara di ritorno. C’è fiducia ma anche tanto nervosismo, soprattutto per quanto accaduto proprio in campionato contro il Nantes.

PSG, Pochettino a difesa di Marco Verratti dopo il Nantes

L’arbitraggio è stato uno degli argomenti di discussione dopo il match contro il Nantes. Ad esprimersi in maniera molto dura sono stati soprattutto Leonardo e Marco Verratti. Il centrocampista italiano ha parlato della direzione arbitrale attaccando direttamente l’arbitro, ed ora rischia una maxi sanzione in campionato.

Un’eventualità che non si auspica l’allenatore Mauricio Pochettino, che in conferenza stampa ha provato a difendere il suo giocatore: “Spero ci sia del buon senso e si capisca che alcune dichiarazioni sono dettate dalla foga del momento. C’è bisogno però di uniformità e ci vorrebbe un incontro per chiarire le varie posizioni. Vogliamo mettere gli arbitri francesi nelle migliori condizioni possibili”, le parole del tecnico argentino.