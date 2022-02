Superlega, Agnelli non si arrende: giovedì arriva l’annuncio

Dall’Inghilterra sono sicuri: Agnelli in settimana tornerà alla carica per rilanciare un progetto mai sopito per la sua Juventus e altri club

I pareggi di Milan e Inter consentono alla Juventus di poter recuperare margine dalle prime posizioni. I bianconeri battendo questo pomeriggio l’Empoli in trasferta possono portarsi a -7 dalla vetta, riaprendo ancora parzialmente il discorso scudetto.

I rallentamenti delle squadre che viaggiano davanti tuttavia può aprire una possibilità alla società del presidente Andrea Agnelli che esplora ancora nuovi orizzonti per rilanciare il sistema calcio. Una clamorosa indiscrezione infatti arriva dall’Inghilterra.

Clamoroso dall’Inghilterra: “Juventus, Real Madrid e Barcellona pronte a rilanciare l’idea Superlega”

L’idea della Superlega alberga ancora nella testa del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Secondo il quotidiano inglese ‘The Telegraph’, il massimo dirigente bianconero rilancerà in settimana il progetto. Juventus, Real Madrid e Barcellona – i tre club promotori – hanno pensato ad una novità rispetto alla formula presentata dieci mesi fa.

Questa volta, in contrasto con quanto era stato pensato inizialmente, la competizione non sarebbe riservata ad alcuni club che avrebbero vista garantita la propria partecipazione ogni anno. La qualificazione in questo caso avverrebbe mediante il campionato nazionale.

Secondo il quotidiano, Agnelli presenterà la proposta nel corso di un summit sull’industria sportiva che si terrà giovedì.

I club promotori inoltre prevedono con questa formula di creare club competitivi in altre città che ne sono ancora sprovvisti come ad esempio Dublino e il Lussemburgo.

Nel mirino dei tre però oltre all’Uefa vi è anche il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi, massimo rappresentante inoltre della Qatari Sports Investments. Secondo Juventus, Real Madrid e Barcellona quest’ultimo sarebbe a capo dell’associazione dei club europei senza alcun titolo.