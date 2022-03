“Rigore netto”: Milan-Inter nel caos, scoppia la polemica

Contatto sospetto in area in Milan-Inter, tifosi imbufaliti e sicuri: “Rigore netto” ma Mariani e il Var hanno lasciato proseguire la gara

Azione dubbia in area di rigore dell’Inter all’inizio del secondo tempo della semifinale d’andata con il Milan. A San Siro, i giocatori di Stefano Pioli hanno protestato per un presunto calcio di rigore commesso ai danni di Olivier Giroud.

Né Mariani né il Var tuttavia sono stati dello stesso avviso e la sfida è proseguita senza nessun provvedimento sanzionatorio nei confronti della formazione di Simone Inzaghi.

I social però sono ‘esplosi’ per quanto accaduto al quarto minuto della ripresa.

Milan-Inter, Skriniar ‘abbraccia’ Giroud: ” Rigore netto”, le proteste dei rossoneri non convincono Mariani

L’azione che ha fatto imbufalire i calciatori del Milan è capitata ad inizio ripresa. Contatto sospetto tra Milan Skriniar e Olivier Giroud. Il calciatore francese è franato a terra dopo l’abbraccio del difensore slovacco che gli è poi franato anche addosso, in caduta.

Il difensore di Simone Inzaghi ha rischiato grosso per un contatto apparso ai limiti del regolamento. Il centrale ha allungato il braccio in una sorta di cintura e poi ha osservato il pallone oltrepassare i due. Ricevuto l’abbraccio dell’avversario, l’attaccante francese è andato giù. L’azione è proseguita, con i calciatori del Milan che invitavano l’arbitro a verificare l’accaduto. Nulla però è stato deciso e così il match è andato avanti. Sui social tuttavia molto tifosi hanno espresso il proprio pensiero ritenendo un errore non aver assegnato la pena massima ai calciatori di Stefano Pioli. “Maldini reclama contro gli arbitri e loro si incattiviscono ancora di più: rigore netto su Giroud non fischiato”, scrive un sostenitore rossonero. E un altro aggiunge: “Tanto amore tra Skriniar e Giroud…tantissimo…”.

L’episodio è accaduto con il risultato fermo sullo 0-0 e pertanto con il discorso qualificazione tutto da scrivere.