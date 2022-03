Milan-Inter, prima del derby il gesto a sorpresa dei tifosi

Mobilitazione organizzata dal Milan in occasione del confronto di Coppa Italia contro l’Inter: tifosi uniti nello splendido gesto

Cambio di chip per Milan e Inter. Le due formazioni si distrarranno per un attimo dalla spietata corsa per lo scudetto per concentrarsi sulla Coppa Italia. Il match di stasera alle 21 vale comunque tanto perché in palio c’è il passaggio alla finale. Oggi si disputerà il primo atto mentre il prossimo 20 aprile si giocherà il match di ritorno.

Il Milan ha pensato ad un dettaglio lodevole da mettere in scena al momento dell’ingresso in campo delle due formazioni. Il calcio, infatti, è stato molto colpito da ciò che sta accadendo in Ucraina. Sono stati diverse le azioni compiute dal mondo calcistico in queste ore. Quello di San Siro si aggiungerà ad essi.

Coppa Italia, bandiere dell’Ucraina riempiranno San Siro prima della semifinale d’andata Milan-Inter

Il Milan ha organizzato una mobilitazione in supporto dell’Ucraina, invasa in queste ore dalla Russia. In tutto lo stadio, il club rossonero ha piazzato delle bandierine gialloblù sui cui è scritto “Peace”. Una per ogni seggiolino. Queste saranno sventolate da tutto lo stadio durante l’ingresso in campo delle due squadre. “Pace” è anche il testo che è comparso sulle magliette scelte dai rossoneri per il riscaldamento.

Inoltre, pochi minuti prima del fischio d’inizio del match sarà proiettato sui maxischermi dello stadio un video messaggio di Andriy Shevchenko. L’ex attaccante rossonero è stato la massima espressione dell’Ucraina nel mondo calcistico. Nel recente passato ha allenatore pure la nazionale dal 2016 fino al 2021. Da calciatore, con la casacca maggiore dell’Ucraina, Andriy Shevchenko ha totalizzato 48 reti in 111 partite.

Con la sua nazionale, ha preso parte all’Europeo del 2012 (ma non è riuscito a superare la fase a gironi) e in precedenza pure al Mondiale del 2006 in occasione del quale è stato eliminato ai quarti di finale dall’Italia che si è poi proclamata campione del Mondo battendo in finale la Francia. In quella partita dei quarti, gli Azzurri si imposero per 3-0 con un gol di Gianluca Zambrotta e la doppietta di Luca Toni.