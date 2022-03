Napoli, De Laurentiis è pronto ad accontentare i tifosi: colpo in attacco

Il Napoli pensa a terminare bene la stagione ma programma pure la prossima e De Laurentiis ha già messo nel mirino il sostituto di Insigne

Luciano Spalletti e il suo Napoli in questo momento pensano esclusivamente alla volata scudetto. Perché i partenopei ci credono. La vittoria in extremis ottenuta domenica sera contro la Lazio ha consentito agli azzurri di raggiungere il Milan in testa alla classifica.

Nel periodo di maggiore spolvero dell’Inter, la questione relativa al primo posto si era raffreddata ma ora, complice le perplessità dei nerazzurri, le altre due pretendenti al titolo confidano di poter strappare il successo ad Handanovic e compagni. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la dirigenza però vanno pure oltre, consapevoli che si debba programmare anche la prossima stagione poiché sono diversi i tasselli da piazzare. A cominciare dal sostituto di Lorenzo Insigne, che a gennaio si è legato al Toronto e dunque a fine stagione saluterà tutti e lascerà la sua città. Il Napoli sembra comunque avere individuato il suo successore.

Napoli, il dopo Insigne passa dalla Spagna: interesse per Adnan Januzaj della Real Sociedad

Tra i calciatori che rientrano nell’interesse del Napoli, come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è anche Adnan Januzaj. L’attaccante esterno della Real Sociedad rientra nei piani degli azzurri per diversi fattori.

Intanto, è pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con gli spagnoli. Pertanto, al termine della stagione potrà cambiare liberamente maglia. Già questo aspetto lo rende un profilo abbastanza appetibile per la società partenopea. Restando al di fuori dal terreno di gioco c’è anche un altro aspetto accattivante, che è il suo ingaggio, in linea con i parametri che si è dato il presidente Aurelio De Laurentiis.

A 27 anni, il calciatore belga della Real Sociedad è pronto per compiere un altro passo nella sua carriera. Il calciatore è entrato giovanissimo nell’élite europea con il Manchester United ma non ha saputo mantenere le premesse sfavillanti. Nonostante ciò si tratta di un attaccante molto duttile (può giocare nelle diverse posizioni alle spalle della punta) e dotato di una buona tecnica. Oltre anche alle qualità fisiche, superiori a quelle di Lorenzo Insigne e più in linea con le pressanti esigenze del calcio europeo.

Insomma, vari aspetti inducono il Napoli a puntare su di lui. De Laurentiis per il momento rimane sornione, in attesa di definire anche la strategia in merito ai rinnovi di contratto. Discorsi in questo momento congelati per indurre il gruppo a rimanere concentrato sull’obiettivo scudetto.