Fiorentina-Juve, non è finita: il big viola piazza la stoccata a Vlahovic

Stoccata nei confronti di Vlahovic da parte del suo ex compagno di squadra: Fiorentina-Juventus non è ancora finita

Si è concluso il quadro delle semifinali d’andata di Coppa Italia. Due partite con alcune delle squadre più forti della Serie A, in cui però è arrivato solo un gol. Un autogol, per la precisione, di Venuti. Il giocatore della Fiorentina ha infatti ‘segnato’ il gol della vittoria per la Juventus, al termine di una gran partita da parte di tutta la viola. L’accoglienza al Franchi per Dusan Vlahovic è stata molto particolare. Inutile dire che è stato sommerso dai fischi da parte dei suoi ex tifosi.

La Fiorentina, comunque, avrà la possibilità di ribaltare lo 0-1 casalingo all’Allianz Stadium. Partita complicata, ma Italiano ha dimostrato di voler imporre il suo gioco in ogni stadio d’Italia. La prestazione di Dusan Vlahovic non è stata devastante come le altre volte, anche per merito della difesa viola. Lo ha marcato il suo ex compagno di squadra Igor, difensore centrale che nel corso degli anni ha acquisito sicurezza dando affidabilità al reparto.

Fiorentina, la piccola stoccata di Igor a Vlahovic

Igor, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato in mixed-zone dopo la sfida con la Juventus: “Il calcio è fatto così, purtroppo. Se non sfrutti le occasioni è chiaro che rischi di perdere alla fine”. Poi si sofferma su Vlahovic: “Io lavoro per rendere sempre al meglio anche contro grandi attaccanti, ho fatto bene e devo continuare così”. Il brasiliano ha sostanzialmente annullato l’attaccante serbo, che si sta affermando come uno dei migliori d’Europa insieme a Haaland.

Igor poi conclude l’intervista: “L’aspetto positivo è che abbiamo giocato bene ma non è bastato. Ovviamente conta il risultato finale”. Un’eventuale prestazione di alto livello del difensore nella sfida di ritorno, potrà aiutare la Fiorentina a limitare Vlahovic per cercare la rimonta.