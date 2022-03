Napoli, l’annuncio ufficiale prima del Milan: la novità spiazza i tifosi

Altro colpo di teatro di Aurelio De Laurentiis: novità importante in casa Napoli a pochi giorni dal big match col Milan

Il Napoli domenica sera si giocherà tanto nello scontro diretto col Milan e viceversa. Le due squadre sono a pari punti, ma i partenopei sono avanti per la vittoria a San Siro nel girone d’andata. Decise un colpo di testa di Elmas, che consegnò alla squadra di Spalletti tre punti importanti in un momento delicato e ricco di infortuni. La particolarità della stagione del Napoli è che ha resistito in un momento di emergenza massima, così come anche il Milan. Dopo una grande ripresa dell’Inter, le due squadre hanno superato i nerazzurri.

Domenica, però, inevitabilmente una delle due squadre -se non entrambe- perderà punti e l’Inter con la Salernitana potrà approfittarne. La particolarità della stagione del Napoli, però, oltre alle vicende di campo, è un’altra. Il club partenopeo ha annunciato già oltre dieci maglie da gioco e oggi ne è arrivata un’altra ancora, che verrà utilizzata nel big match di domenica sera contro il Milan.

Napoli, presentata un’altra maglia in onore di Maradona

La maglia del Napoli annunciata oggi è di colore rosso. Un richiamo agli anni di Diego Armando Maradona, dove veniva utilizzato proprio quel colore come seconda maglia. E anche alla stagione 2015/16, dove il club scelse quel colore oltre all’azzurro. Ma il club partenopeo ha iniziato da quest’anno una campagna di vendita molto ampia per le divise da gioco, compresa quella realizzata in occasione di San Valentino.

Utilizzarla in Napoli-Milan potrebbe suscitare qualche polemica tra i tradizionalisti. Questa sfida ha infiammato gli anni ’80 anche per il colore delle divise: azzurra e rossonera. Adesso i tempi sono cambiati, c’è necessità di vendere e di espandere il proprio merchandising, in Italia e all’estero. E’ il calcio moderno.