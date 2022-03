“Hanno firmato”: Juventus, Agnelli rivela tutto e spiazza i tifosi

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha annunciato le firme sui contratti vincolanti da parte degli altri club

Sono mesi che tra la UEFA, il Real Madrid e la Juventus non scorre buon sangue. Il punto di rottura è stato raggiunto durante l’istituzione della Superlega, definita da Florentino Perez e da Andrea Agnelli come un’evoluzione inevitabile del calcio. Ciò che ha fatto cadere le ambizioni dei due super presidenti è stato il ritiro dei club di Premier League e le proteste dei tifosi, soprattutto in Inghilterra. Man mano le squadre hanno iniziano a uscire da questa competizione, anche se sono stati firmati dei contratti.

Ceferin, presidente dell’UEFA, aveva anche avuto un lungo colloquio telefonico con Boris Johnson per fermare quella che è stata definita un’assurdità. Non per Perez e per Agnelli, che sono ancora convinti della bontà del loro progetto, criticato perché a numero chiuso. Proprio della Superlega ha parlato il presidente della Juventus durante un’intervista al FT Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times.

Juventus, stoccata di Agnelli all’UEFA sulla Superlega

Di seguito, le parole di Andrea Agnelli sulla Superlega: “Non è fallita, è un lavoro collettivo di dodici squadre e non di una sola persona. Questi dodici squadre hanno firmato un contratto di centoventi pagine”. Parole chiarissime, che avvisano l’UEFA e soprattutto Ceferin riguardo un possibile ‘ritorno’ della Superlega. Restano però da capire le posizioni degli altri club.

Secondo Agnelli, però, la posizione delle altre squadre è chiara: “Undici di questi club sono ancora legati a questo contratto”. Dichiarazioni che porteranno sicuramente a nuove polemiche, ma anche a una risposta di Ceferin e dell’UEFA riguardo le riforme che affronterà la Champions League nei prossimi anni.