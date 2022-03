Juventus, Cherubini lancia l’assalto all’attaccante: contatti in corso

La Juventus non si fermerà a Vlahovic: il reparto offensivo di Max Allegri potrebbe arricchirsi di un altro classe 2000 nella prossima estate

Dusan Vlahovic ha confermato in queste sue prime apparizioni con la maglia della Juventus di avere le spalle sufficientemente larghe per guidare l’attacco di Max Allegri. Al calciatore serbo sono bastati trentaquattro secondi per presentarsi pure in Champions League nel match contro il Villarreal.

La Juventus comunque continua a guardarsi intorno in vista del calciomercato estivo. I bianconeri vogliono continuare a puntellare l’attacco. E hanno virato su una pista in particolare per consegnare a Massimiliano Allegri un altro prospetto tra i più interessanti del panorama italiano.

Juventus, non solo Vlahovic per Allegri: contatti con il Sassuolo per Giacomo Raspadori

La telenovela legata al rinnovo di Paulo Dybala non è l’unico aspetto curato dalla società bianconera in questo periodo. La società del presidente Andrea Agnelli sta approntando la programmazione della prossima stagione e pertanto si sta muovendo in questa direzione.

Secondo ‘TuttoSport’, i bianconeri hanno come priorità quella di riscattare Alvaro Morata. Prima di farlo però la Juventus vuole ridiscutere i termini del suo accordo con l’Atletico Madrid. Il prezzo del riscatto pattuito tra i due club al termine dei due anni di prestito è stato fissato a 35 milioni di euro. La Juventus cerca adesso lo sconto per tenerlo in rosa.

Gli obiettivi dei bianconeri non si fermano comunque qui. ‘TuttoSport’, infatti, rivela dell’esistenza di contatti in corso per portare a Torino Giacomo Raspadori, campione d’Europa durante la scorsa estate. Il classe 2000 del Sassuolo ha diversi estimatori. Cherubini si sta muovendo per sbaragliare la concorrenza.

Da due anni ormai è un punto di forza della squadra neroverde. Dopo i sei gol della scorsa stagione, ha già migliorato il suo rendimento in quella attuale. Otto i gol segnati fino a questo momento e doppia cifra a portata di mano.

Raspadori ha un contratto fino a giugno 2024. Potrebbe dunque essere questa l’estate propizia per il cambio di maglia, alla ricerca di una grande occasione dopo due stagioni da protagonista.