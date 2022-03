“Ci ho pensato”: Vlahovic, la rivelazione di Allegri che nessuno immaginava

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha fatto una comunicazione su Dusan Vlahovic in occasione della presentazione della gara contro lo Spezia.

Il miglior momento stagionale dei bianconeri di Allegri è probabilmente il presente. Dopo un girone d’andata di eccessivi bassi rispetto agli alti, con il calciomercato invernale e il passare delle settimane, la squadra ha percepito sempre di più le idee dell’allenatore e i nuovi innesti si sono rivelati più funzionali alle strategie di risalita in classifica.

Sicuramente la punta di diamante è rappresentata da Dusan Vlahovic. Dal momento in cui è giunto in bianconero, non ha mai avuto bisogno di adattarsi. Ha immediatamente mostrato le sue qualità e si è calato a suon di gol nella sua nuova realtà.

I numeri parlano. In quattro presenze totalizzate con la Juventus in Serie A, Vlahovic ha già segnato tre reti, ovvero due all’Empoli e uno all’Hellas Verona. Tuttavia, non bisognerà approfittare: bisognerà dare modo al giocatore anche di dosare le forze.

Vlahovic può guardare dalla panchina Juventus-Spezia, le parole di Allegri

Il tecnico Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, presentando la gara di campionato contro lo Spezia, ha dichiarato su Vlahovic che potrebbe osservare un turno di riposo: “Bernardeschi è recuperato ma non è pronto per partire dall’inizio perché sarebbe un azzardo visto che giocherà già Rugani. Ho pensato e sto pensando di far partire dalla panchina Dusan, deciderò domani“.

D’altronde, il serbo è stato utilizzato anche nella formazione ufficiale per la gara d’andata vinta dai bianconeri contro la Fiorentina, in occasione della semifinale di Coppa Italia. Un match che poteva essere emotivamente molto forte per l’attaccante, ma che in realtà pare aver gestito nel migliore dei modi, senza lasciar trasparire particolari emozioni, mentre il risentimento dei suoi ex tifosi è piuttosto palese e ancora molto acuto. Una ferita difficile da rimarginare.