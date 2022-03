Serie A, c’è il ritorno di Gattuso: ribaltone in panchina

Possibile rivoluzione in un club di Serie A, col ritorno di Gennaro Gattuso su una panchina e il cambio del direttore sportivo

Gennaro Gattuso negli ultimi anni è stato uno degli allenatori più discussi della Serie A. Ha ereditato situazioni complicatissime al Milan e Napoli. E per un solo punto ha sfiorato la qualificazione in Champions League, obiettivo delle due squadre. In particolare, la scorsa stagione ha ricevuto diverse critiche per l’1-1 in casa contro un Verona che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Questo ha spedito i partenopei in Europa League.

Poi l’esperienza alla Fiorentina, brevissima. Finita praticamente subito, per dissapori con il presidente Rocco Commisso, con il quale andare d’accordo non è per niente facile. Si è parlato molto della presenza di Jorge Mendes. Alla fine, Gattuso è fermo e senza panchina. Alla ricerca di un progetto ambizioso che gli permetta di rilanciarsi. Anche perché in carriera i risultati li ha portati a casa, come la vittoria della Coppa Italia col Napoli.

Serie A, possibile il ritorno di Gattuso

Secondo quanto riferito da BolognaSportNews.it, Sinisa Mihajlovic lascerà il Bologna a fine stagione risolvendo il proprio contratto. Si preannuncia una vera e propria rivoluzione da parte del club felsineo, visto che il presidente Joe Saputo è insoddisfatto dei risultati ottenuti questa stagione. Se resteranno gli attuali dirigenti, il post-Mihajlovic potrebbe essere Gennaro Gattuso. Attualmente è in pole position per prendere il posto del serbo.

Il ruolo del direttore sportivo verrebbe preso da Giovanni Sartori, che lascerebbe la ‘nuova’ Atalanta americana. Non sarà semplice, però, arrivare al vero artefice della trasformazione del club orobico da squadra che punta alla salvezza, a big che fa soffrire i top club europei in Champions League. Saputo è insoddisfatto e vuole cambiare le cose.