Il Psg saluta il super big: arriva l’indizio che gela Leonardo

Il match di Champions League tra Real Madrid e Psg è molto atteso. Oltre alla gara particolare attenzione è rivolta a Kylian Mbappè.

In questi minuti è cominciato il match di Champions League tra Real Madrid e Psg, sfida di ritorno degli Ottavi di finale. La gara del Bernabeu era la più attesa per vari motivi, in primo luogo per l’incontro tra due delle compagini più forti al mondo.

Tante stelle in campo, diversi fenomeni da una parte e dall’altra ed un calciatore che, per certi versi, ha il proprio futuro diviso a metà tra i due club. Il giocatore in questione è l’attaccante francese del Psg Kylian Mbappè, stella della Nazionale francese con il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno.

La giovane stella transalpina non ha ancora deciso se rinnovare il contratto con la società di Al Khelaifi e i Blancos, guidati dal presidente Florentino Perez, sognano il grande colpo a costo zero.

Real Madrid, i tifosi applaudono Mbappè all’ingresso in campo

La trattativa tra Mbappè ed il Real Madrid è ormai di dominio pubblico ed all’ingresso in campo anche i tifosi hanno provato a fare la loro parte. All’ingresso delle squadre, il Bernabeu ha applaudito 12 giocatori. Oltre agli undici scelti da Carlo Ancelotti, i tifosi iberici hanno applaudito anche Mbappè, un piccolo ‘avviso’ di ciò che potrebbe aspettarlo in futuro.

Il talento francese ancora deve fare la sua scelta ed intanto è una delle stelle del Psg. Il match di andata fu deciso proprio da una sua prodezza negli ultimi minuti e la società di Al Khelaifi in queste settimane sta provando con insistenza a convincerlo a rinnovare.