Roma su Dalot, a gennaio ci ha provato una big: il punto

SerieANews.com fa il punto su Diogo Dalot e la notizia che circola riguardo l’interesse della Roma: il retroscena

Diogo Dalot è stato uno dei giovani ingaggiati dal Milan la scorsa stagione. Paolo Maldini lo ha però acquistato in prestito dal Manchester United, per avere una valida alternativa a Davide Calabria. Dopo un periodo di adattamento, dovuto anche alle sue spiccate caratteristiche offensive, il portoghese ha trovato abbastanza spazio: oltre 1.000′ giocato in Serie A e anche un gol e un assist a referto.

L’accordo tra Milan e Manchester United non è stato trovato per l’acquisto a titolo definitivo. Così Diogo Dalot è tornato a vestire la maglia dei Red Devils. Anche se, considerando il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere ancora per poco. E la richiesta da 15-20 milioni dello United dello scorso anno potrebbe diventare un po’ più bassa. Nelle ultime ore pare si sia fatta viva la Roma, con Mourinho che conosce bene il giocatore.

Diogo Dalot-Roma: la situazione e il retroscena

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la Roma non ha presentato alcuna offerta ufficiale al Manchester United per Diogo Dalot. L’interesse del club giallorosso c’è, ma non si è ancora concretizzato in altro. Ma c’è da aggiungere un retroscena: lo scorso gennaio, il club che ha provato ad acquistare il terzino portoghese è stato l’Atletico Madrid. I Red Devils, però, hanno preferito trattenere il giocatore.

Forse anche per gli ottavi di finale di Champions League che le due squadre devono affrontare da avversarie. In ogni caso, la Roma monitora la situazione in attesa di sviluppi futuri. Consapevole che a fronte dell’offerta giusta, il Manchester United direbbe addio a Diogo Dalot.