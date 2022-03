“È inaccettabile”: Donnarumma, rivelazione social e attacco alla stampa

L’eliminazione del PSG dalla Champions League contro il Real Madrid ha generato una grande polemica in merito a un possibile scontro tra Neymar e Donnarumma negli spogliatoi.

Questa volta è davvero dura da digerire. Difficile per il PSG, che per l’attuale stagione può contare sull’apporto anche di Leo Messi, accettare di essere eliminato ancora una volta dalla Champions League. La vittoria durante il match d’andata al Parc de Princes non è bastata: con un’incredibile tripletta di Karim Benzema, il Real Madrid ha soppiantato le due reti di Mbappé tra match d’andata e ritorno.

L’amarezza per il risultato si è tramutata in rabbia, soprattutto all’interno degli spogliatoi. Subito dopo la sfida, secondo il resoconto di ‘MARCA’, lo sceicco Al-Khelaifi si sarebbe rivolto alla squadra facendo una vera e propria sceneggiata accusatoria per aver mancato il principale obiettivo.

La lite che però ha richiamato di più l’attenzione sarebbe stata quella tra Neymar e Gigio Donnarumma, che pare sia sfociata in un contatto troppo fisico tra i due, con il brasiliano che accusava il compagno di squadra delle reti subite.

PSG, lite Neymar-Donnarumma dopo l’eliminazione dalla Champions: parla il brasiliano

L’episodio è stato riportato dai media di tutto il mondo, avendo una grande eco. Ciò ha portato i due protagonisti a intervenire per chiarire l’accaduto. In particolar modo, è stato Neymar ad esporsi attraverso Instagram, mostrando la notizia e anche una chat col portiere italiano.

“Ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile”, ha scritto Donnarumma su Whatsapp al compagno, inoltrando proprio la news in merito al loro alterco. Il brasiliano nell’occasione gli ha risposto: “Tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio”. Successivamente, Neymar si è sfogato pubblicamente per l’atteggiamento di chi ha diffuso la supposta fake news: “Odio commentare qui le notizie, ma quella del post precedente è una menzogna. Non c’è stata nessuna lotta nello spogliatoio! Giornalisti incompetenti che vogliono farsi pubblicità, ritentate la prossima volta, ok?”.