Donnarumma è stato protagonista di uno scontro con un suo compagno a termine della gara tra il PSG ed il Real Madrid.

Solo il calcio sa regalare determinate serate. Ieri è stata una di quelle sere che chi ama lo sport più bello del mondo ricorderà per tanto tempo. Il Real Madrid di Ancelotti ha battuto 3-1 il PSG di Messi, Neymar e Mbappé, riuscendo così a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

La squadra di Pochettino aveva dominato sia l’andata, vincendo 1-0 con la rete di Mbappé all’ultimo minuto, che il primo tempo di ieri, andando in vantaggio sempre con il fuorilclasse francese, ma la storia nel calcio conta e il Real Madrid Madrid ne ha a quintali di storia sopra le sue spalle.

Il punto di svolta del passaggio del turno è arrivato al 61′ con l’errore di Donnarumma. Il portiere italiano, infatti, si fa rubare il pallone da Benzema. L’azione continua e la sfera arriva di nuovo all’attaccante francese, che sigla l’1-1. Da lì in poi il PSG si spegne ed il Real, con altri due gol di Benzema, si porta sul 3-1 e si qualifica. Quella di ieri sera è una grandissima delusione per i parigini, che si è protratta anche negli spogliatoi.

Real Madrid-PSG, scontro tra Donnarumma e Neymar a fine partita

Come quanto riportato da ‘Marca’, infatti, Donnarumma e Neymar a fine partita hanno avuto una fortissima discussione negli spogliatoi del Bernabeu, arrivando quasi alle mani finché alcuni compagni non non sono riusciti a dividerli. Il brasiliano ha criticato il portiere per l’errore sul primo gol del Real, ma l’ex giocatore del Milan gli ha subito risposto che il secondo gol dei madrileni è nato da una sua palla persa.

A termine della partita tra le fila del PSG non c’è stata solo la discussione tra Donnarumma e Neymar. Leonardo ed Al-Khelaifi, difatti, hanno protestato tantissimo con l’arbitro per non aver fischiato il presunto fallo di Benzema su Donnarumma. Il patron del PSG è arrivato ad irrompere nella zona dedicata ai giornalisti, dove c’è voluto l’intervento sia delle sue guardie del corpo che della polizia per calmare gli animi.