Juventus, Cuadrado a 360°: dal rinnovo all’avversario più forte

Tanti i temi affrontati da Juan Cuadrado nel corso dell’intervista ai microfoni di DAZN: dal rinnovo con la Juventus all’avversario più forte

Juan Cuadrado è uno degli artefici dei successi della Juventus negli ultimi anni. Uno di quelli che anche quando non gioca, la sua presenza si percepisce all’interno della squadra. Spesso è stato utilizzato da Massimiliano Allegri come colui che è in grado di spaccare le partite. Un’ala trasformata in terzino destro, dalle spiccate qualità offensive, che permettono alla squadra bianconera di avere sempre una soluzione in più in attacco.

Il colombiano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN: “L’1 vs 1 è una caratteristica che ho allenato fin da piccolo con un professore. E lo continuo ad allenare ancora oggi, anche se il mister mi dice di giocare semplice e di tentarlo solo nei momenti decisivi. Cuadrado dance? Non a tutti piace, a me sì. Il gol è felicità, ai miei compagni dico spesso di far qualcosa quando facciamo gol”. L’esterno offensivo si è poi soffermato sul rinnovo del contratto con la Juventus.

Juventus, Cuadrado parla del rinnovo

Di seguito, le parole di Cuadrado sul rinnovo: “Sono molto contento di essere nella famiglia della Juventus. Spero di continuare e di restare qui. Sono tranquillo, il club sta lavorando e parlando coi miei agenti”. Il futuro del colombiano potrebbe dunque ancora essere a tinte bianconere. Proprio di un altro colombiano ha parlato in merito al suo più forte avversario: “Zuniga. Spesso a Napoli giocava a sinistra, mi conosceva molto bene ed era molto veloce”.

Continua Cuadrado parlando del suo ex compagno in nazionale: “Non era più veloce di me, ma quando mi affrontava si piantava bene quando doveva difendere”. Il colombiano ha poi affermato che l’allenatore più severo della sua carriera è stato Guidolin.