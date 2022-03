Juventus, reazione insolita dalla panchina: è successo contro la Sampdoria

Durante il match tra Sampdoria e Juventus un retroscena dopo il cambio ha coinvolto il tecnico Allegri e il centrocampista Rabiot.

La Juventus ha vinto l’anticipo del pomeriggio superando la Sampdoria. Un successo importante per i bianconeri, maturato grazie all’autogol di Yoshida e alla doppietta di Morata, ma anche dalla parata di Szczesny su calcio di rigore di Candreva.

Un successo che consente alla Juventus di consolidare il quarto posto in classifica e, perché no, pensare anche ad un eventuale inserimento nella lotta Scudetto che al momento vede Inter, Milan e Napoli in lotta serrata.

Il rigore parato dal portiere polacco ha comunque portata ad una simpatica scenetta fuori dal campo, a dimostrazione anche del clima sereno che ormai si vive in casa Juventus. Qualcosa di ben lontano dai musi lunghi e dalla caccia al colpevole che avevano contraddistinto i primi difficilissimi mesi dell’Allegri bis.

Juventus, il siparietto Allegri-Rabiot al momento del cambio

Adrien Rabiot è stato colui che ha provocato il calcio di rigore poi neutralizzato dal portiere della Juventus. Il suo fallo ha permesso a Candreva di andare dagli undici metri, in un momento delicato della partita. Se l’ex Inter avesse segnato il risultato sarebbe cambiato sul 2-1 per la Juventus, portando inevitabilmente ad un rischioso forcing finale della Samp.

Niente di tutto questo, per fortuna di Allegri e dei bianconeri. Il tecnico ha così potuto dar vita ad un simpatico siparietto con il centrocampista francese al momento del cambio. Un “gli hai fatto fare bella figura” lo scambio di battute riportato dai colleghi di DANZ da bordo campo. Un battuta che faceva chiaro riferimento a Szczesny e al rigore parato a Candreva, che ha strappato un grosso sorriso sia ai tifosi che allo stesso Rabiot.