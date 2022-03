Donnarumma, il PSG ha deciso: la Juventus è spiazzata

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Dopo l’errore col Real la Juventus è tornata con insistenza sul suo cartellino: il PSG ha deciso.

Gianluigi Donnarumma è al centro di rumors di calciomercato. La discussa prestazione in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti l’ha messo sulla graticola. I tifosi del club francese l’hanno aspramente criticato, così come hanno fatto con il resto della squadra. La delusione per non essere riusciti a centrare la vittoria europea è stata tanta.

Nemmeno l’arrivo di Leo Messi e di altri super campioni è bastato per superare la corazzata di Florentino Perez. Proprio per questo motivo, sono ritornati con insistenza i riflettori della Juventus su Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain deve fare i conti anche con l’alternanza tra i pali con il collega Keylor Navas, favorito per le gare di Ligue 1.

Calciomercato Juventus, la decisione del PSG su Donnarumma

Il futuro di Donnarumma, visti i motivi sopracitati, potrebbe finire in discussione. La Juventus di Andrea Agnelli l’aveva già corteggiato prima che il calciatore firmasse con il club transalpino. Nasser Al-Khelaifi, però, pronto a rivoluzionare il suo club in vista del prossimo anno, potrebbe avere piani diversi per il portiere italiano.

Secondo quanto riferito da ‘Le Parisien’, l’estremo difensore della Nazionale italiana di Roberto Mancini è destinato a restare a Parigi. Il PSG, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire via e di privarsi del suo talento. Visto il contratto fino al 2026, poi, la sua partenza sembrerebbe essere davvero difficile. Proprio Gigio, infatti, è destinato ad essere uno dei membri della futura spina dorsale della squadra.