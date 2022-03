PSG, fischi per Donnarumma e compagni: la risposta dei parigini è netta

Decisa risposta del PSG ai fischi dei propri tifosi, arrivati dopo la clamorosa eliminazione in Champions League con il Real Madrid.

Dal Paradiso all’Inferno. È quanto vissuto dalle stelle del PSG nel corso dell’ultima settimana. La clamorosa sconfitta rimediata al Santiago Bernabeu con il Real Madrid ha decretato l’ennesima campagna europea fallita da parte del club di Nasser Al-Khelaifi. Un risultato beffardo, un sogno – quello del passaggio del turno sulle merengues – sbriciolato dalla tripletta di Karim Benzema.

Sul banco degli imputati Donnarumma, autore dell’errore che ha spianato la strada alla rimonta spagnola, e anche le stelle più luminose come Messi e Neymar, incapaci di riprendere in mano la gara. Una prestazione sconcertante che ha diviso gli addetti ai lavori sulle notizie riguardanti il futuro del club.

C’è chi ha affermato che il progetto andrà avanti con tutte le stelle, meno forse Mbappé sempre più vicino proprio al Real Madrid. Chi invece ha parlato di vera e propria rivoluzione in estate, con l’addio a Pochettino e Leonardo e una squadra nuova costruita da Fabio Paratici per Antonio Conte.

Nel mezzo una gara di campionato, contro il Bordeaux, in cui il PSG è stato accolto dai fischi dei suoi stessi tifosi delusi e frustrati. Una partita – con Donnarumma in panchina in favore di Navas – dove però la risposta dei parigini è stata netta, da vera squadra.

Più forte dei fischi: il PSG vince e ipoteca la Ligue 1

Il PSG ha distrutto il Bordeaux e ipotecato la Ligue 1 con un netto 3-0 nel 28° turno. A sbloccare una gara che poteva risultare difficile, considerando i fischi che arrivavano dalle tribune, Kylian Mbappé. Al 24′ il gioiello transalpino buca Poussin su assist di Wijnaldum in un’azione cominciata da Messi, quindi nella ripresa ecco le reti di Neymar e Paredes.

Il palo colpito da Messi avrebbe potuto rendere il punteggio ancora più rotondo, ma anche stando così le cose il 3-0 è netto e rappresenta la migliore risposta possibile del club. Il titolo nazionale, il 10° nella storia e l’8° da quando è arrivata la proprietà qatariota, è ormai vinto.

Il PSG vanta infatti 15 punti di vantaggio in classifica sul secondo posto, occupato dal Nizza, mentre pur con una gara in meno l’Olympique Marsiglia si trova addirittura a -18. L’ennesima vittoria in Ligue 1 forse non basterà a placare l’ira dei tifosi, che sognavano finalmente la Champions League, ma certo rappresenta una risposta importante. Anche se il futuro, per squadra e dirigenza, deve ancora essere scritto.