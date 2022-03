Donnarumma-Navas, il PSG ha deciso: via a fine stagione

L’eliminazione dalla Champions League ha alzato la tensione intorno al PSG: le mosse estive possono avere ripercussioni pure su Donnarumma

Il clima intorno al PSG non è dei più semplici. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid ha inviperito i tifosi dei parigini che nel corso del match con il Bordeaux terminato 3-0 ha fischiato la squadra di Pochettino. Applausi solo per Mbappé, autore peraltro del gol che ha sbloccato la partita (punteggio poi arrotondato da Neymar e Paredes).

Tra i pali si è invece rivisto Keylor Navas. La staffetta con Gigio Donnarumma è ripartita. Con il costaricense che in questa occasione l’ha spuntata e si è accomodato in porta, pochi giorni dopo le feroci critiche subite dall’italiano per il gol che ha permesso al Real Madrid di rientrare in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. ‘L’Equipe’ ha anticipato però una notizia che, se confermata, farà compiere i salti di gioia all’ex portiere del Milan.

Dalla Francia, il PSG si libererà di Keylor Navas a fine stagione: Donnarumma senza rivali dal prossimo anno

Secondo ‘l’Equipe’, la panchina di Keylor Navas al Barnabeu ha fatto traboccare il vaso. Il portiere, ex di quella sfida, era rimasto accanto a Pochettino già nel corso della sfida giocata a Parigi.

L’estremo difensore costaricense non è soddisfatto dell’alternanza e l’idea di dover giocare a sprazzi non sembra essergli scesa giù pertanto, secondo quanto riferito dal quotidiano francese, a fine stagione si consumerà la svolta.

Keylor Navas dovrebbe dire addio al PSG malgrado un contratto in scadenza a giugno 2024. Al 35enne portiere sarà consegnata una buonuscita per risolvere il rapporto in essere.

Per Gigio Donnarumma dunque si profila l’opportunità di diventare l’indiscusso padrone della porta del PSG, che in questa stagione sta avendo due ‘piantoni’ pronti ad alternarsi alla scadenza del proprio ‘turno’.

Ciò stroncherà anche la possibilità di rivedere il numero uno della nazionale di Roberto Mancini in Serie A. Negli ultimi giorni si erano sollevate nuovamente le voci che lo volevano di rientro in Italia.