Juventus-Villareal e lo strano sorriso di Allegri a fine gara

Il finale di Juventus-Villareal ha affossato i sogni di Allegri e dei tifosi della Juventus. Un’eliminazione inaspettata e risultato decisamente pesante da digerire in vista del finale di stagione: spunta anche il retroscena sul paradossale sorriso del tecnico bianconero

“Perchè Allegri sorrideva a fine gara durante le interviste?” E’ questo uno dei tanti messaggi dei tifosi della Juventus apparsi sui social network al termine della sfida tra Juventus-Villareal. Un sorriso paradossale dopo una sconfitta rovinosa con conseguente eliminazione dalla Champions League.

Allegri, dal canto suo, ha spiegato chiaramente tra le righe la reazione positiva alla clamorosa eliminazione. Il tecnico ha confermato di non aver nulla da rimproverare ai suoi giocatori, sottolineando gli episodi sfortunati che hanno compromesso la gara contro gli spagnoli.

Un sorriso amaro, ma consapevole dei grandi miglioramenti che la Juventus dovrà mettere in pratica in vista dell’immediato presente, ma soprattutto in chiave futura. Ora spazio alle ultime nove giornate di campionato, con i bianconeri a caccia del 4° posto per staccare il pass d’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League.

Juventus-Villareal, il messaggio di Allegri per il finale di stagione

Allegri ha preferito salvaguardare i suoi giocatori per evitare contraccolpi psicologici in questo finale di stagione. Il tecnico bianconero dovrà salvaguardare il 4° posto per evitare un totale fallimento stagionale. La Juventus, come detto nelle scorse settimane, cercherà di mettere in atto una mini-rivoluzione già nel prossimo mercato.

Il rinnovo di Dybala, per il momento, resta il grande nodo da sciogliere: non è escluso che le parti possano incontrarsi nei prossimi giorni per sancire l’addio definitivo a fine stagione. La Juventus, infatti, difficilmente si spingerà oltre un’offerta da 8 milioni di euro per i prossimi tre o quattro anni.