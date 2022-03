Mondiali, Mancini ci ripensa: convocazione a sorpresa per l’Italia

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è al lavoro per una nuova convocazione in vista dei playoff

Dopo Federico Chiesa e il mancato recupero di Leonardo Spinazzola, Roberto Mancini dovrà fare a meno anche di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli ha subito una distorsione al ginocchio di secondo grado. Probabilmente i tempi di recupero sono stimati in circa un mese. E ora il commissario tecnico dell’Italia dovrà affidarsi a nuovi profili per i difficili playoff Mondiali.

Sull’out destro, per esempio con la Bulgaria, l’Italia soffrì tantissimo. Tanto che il gol subito all’Artemio Franchi nacque proprio dalla parte di Florenzi. La Macedonia del Nord è un avversario abbordabile, ma la finale potrebbe essere disputata contro il Portogallo. E a Mancini serve un nuovo terzino destro per marcare i forti attaccanti avversari. Anche perché l’avversaria dei portoghesi è una squadra altrettanto ostica come la Turchia.

Italia, Mancini cerca il sostituto di Di Lorenzo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Mancini sta valutando se convocare Davide Calabria oppure Mattia De Sciglio. Quest’ultimo potrebbe anche occupare la fascia sinistra per la sua duttilità. Ma il terzino destro del Milan sta disputando una stagione sontuosa, malgrado abbia avuto alcuni problemi fisici. Non fu nei ventitré convocati di Mancini a Euro 2020 perché decise di operarsi per essere al massimo per la stagione corrente.

Con Di Lorenzo out, Mancini è quindi di fronte a un dilemma. A chi dovrebbe affidare la fascia destra? Nelle prossime ore sono previste ulteriori novità. Ma la convocazione di De Sciglio sarebbe una sorpresa, proprio per la grande stagione di Calabria e le difficoltà della Juventus. Insomma, il ct della nazionale ci ripensa dopo aver lasciato a casa entrambi.