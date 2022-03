“Ignora la clausola”: esonero a sorpresa, scoppia il caso per l’ex Milan

Il presidente ha deciso di ignorare la clausola presente nel contratto ed esonerare ugualmente il suo allenatore: decisione clamorosa

Quarantaquattro giorni per decidere. Il destino degli allenatori è sempre appeso ad un filo sottilissimo. In questo caso, gli equilibri sono molto delicati. I risultati segnano il futuro e quando non arrivano allora ecco che il cambio si materializza. Specie poi se il presidente è uno di quelli che si distingue per la facilità con cui dice addio ai suoi allenatori.

Il futuro di Filippo Inzaghi sulla panchina del Brescia appare ormai segnato. L’ex Milan dovrebbe essere esonerato nella giornata di oggi malgrado una clausola che sembrava potesse fargli dormire sonni tranquilli. Ma quando il presidente è Massimo Cellino il numero di questi possono essere contati.

Brescia, si cambia: Cellino questa volta è deciso: esonerato Inzaghi, al suo posto Corini

Il presidente del Brescia Massimo Cellino avrebbe già voluto esonerare Filippo Inzaghi dopo il pareggio per 0-0 del 6 febbraio contro il Cosenza. Fu costretto però a tornare sui propri passi dopo due giorni di riflessioni, riunioni e ripensamenti. Nel contratto fatto firmare ad Inzaghi, infatti, è prevista una clausola che impedisce la possibilità di dargli il foglio di via se il tecnico è tra le prime otto posizioni, in zona playoff. Malgrado una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Brescia occupa il quinto posto in classifica, a -5 dalla vetta e -4 dal secondo posto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ pertanto ora il presidente biancazzurro sta pensando di “ignorare la clausola”.

Massimo Cellino però ora appare realmente convinto ad esonerare Inzaghi e ciò dovrebbe avvenire oggi. L’idea del presidente è quella di chiedere di avallare l’esonero alla Lega B, per poi difendere la sua scelta anche davanti al collegio arbitrale.

Ricevuto il via libera dal Settore Tecnico potrebbe successivamente ufficializzare il tesseramento del nuovo tecnico. La scelta questa volta ricadrà su Eugenio Corini (nel primo caso si era pensato a Diego Lopez, non accolto benissimo dai tifosi), protagonista della promozione in Serie A del 2019. L’intenzione di Cellino è quella di ricomporre il tandem con il direttore sportivo Francesco Marroccu.