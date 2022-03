Milan, il desiderio di Maldini costa troppo: l’affare può saltare

Il Milan attivo in prospettiva sul mercato in entrata. Il costo per il calciatore però potrebbe spingere Maldini a cambiare i piani.

Il Milan guarda sempre con attenzione al mercato in entrata, soprattutto per quanto riguarda la difesa. I rossoneri infatti sono alle prese con problemi anagrafici, con Ibra e Giroud decisamente più calciatori d’esperienza che giocatori nel fior della carriera. L’obiettivo quindi è duplice: da un lato qualità, dall’altro età relativamente giovane.

Anche se non più giovanissimo, il classe ’94 Domenico Berardi è sempre l’obiettivo numero uno. Dopo tanti anni con la maglia del Sassuolo, Berardi potrebbe finalmente decidere di fare il grande salto in una big. I rossoneri ci pensano seriamente, con Maldini che sta cercando il modo per intavolare una trattativa favorevole ai rossoneri.

Secondi la Gazzetta dello Sport però il Sassuolo è tutt’altro che disposto a venire incontro al Milan. I neroverdi non hanno particolari necessità economiche di vendere e inoltre possono sfruttare per Berardi il tanto mercato di cui gode il giocatore. Ecco quindi che Carnevali non è intenzionato a scendere al di sotto dei 30 milioni di euro. Una cifra che per il Milan risulta eccessiva, visto che Maldini vorrebbe chiudere per circa la metà.

Milan, Berardi costa troppo. Maldini guarda ad altro.

Ciò naturalmente spinge i rossoneri a guardarsi attorno alla ricerca di nuove opportunità di mercato, sia italiane che straniere. La lista di Maldini non è lunghissima, ma non si limita certo al solo Berardi. Qualora i rossoneri non dovessero riuscire a far abbassare le pretese del Sassuolo, oppure qualora Berardi andasse ad altre pretendenti, il Milan avrebbe pronte alcune alternative.

A cominciare dall’olandese del Club Bruges Noa Lang. Autore di una campionato positivo in Belgio e di buone prove in Champions League, la valutazione di Lang si aggira attorno ai 25 milioni. Sempre più dei 15 che il Milan avrebbe stanziato per il ruolo, ma con il vantaggio di essere più giovane di Berardi.