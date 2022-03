Calciomercato Milan, super colpo a zero: Maldini fa sognare i tifosi

I tifosi rossoneri continuano a sognare con Paolo Maldini: il Milan è vicino a un super colpo a parametro zero

Il Milan ha il destino nelle sue mani: lo scudetto è più vicino domenica dopo domenica. L’unica squadra, almeno per il momento, che potrebbe approfittare di un passo falso dei rossoneri è il Napoli. L’Inter è un po’ più attardata dopo i sette punti in sette partite. Ma Paolo Maldini non riposa mai, neanche quando è vicino a un successo importantissimo. E’ principalmente lui l’artefice del Milan di oggi insieme a Massara. E insieme vogliono portare un altro super colpo per Pioli.

Il mix di gioventù e di esperienza ha fatto molto bene a Stefano Pioli, che ha trovato in Ibrahimovic e Giroud due colonne portanti, insieme a Kjaer, del nuovo Milan. Le partenze di Donnarumma e Calhanoglu non sono pesate. E la dirigenza rossonera sta lavorando per portare altri colpi a Milanello. Alzare il livello qualitativo è la priorità e a gennaio non sono arrivati attaccanti dopo l’addio di Pietro Pellegri.

Milan, ecco il colpo di Maldini

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan e Divock Origi sono sempre più vicini. Maldini e Massara apprezzano il giocatore da molto tempo prima che quest’ultimo segnasse contro i rossoneri. L’attaccante belga si trova nel pieno della sua maturità calcistica, essendo un classe ’95. E la sua esperienza al Liverpool è finita. Il Milan vuole quindi anticipare la concorrenza e prossimamente potrebbe esserci un nuovo incontro.

L’accordo tra il Milan e Origi potrebbe aggirarsi intorno ai quattro milioni di euro a stagione. Un aumento di 500 mila euro rispetto a quanto l’attaccante belga percepisce attualmente al Liverpool. I dettagli saranno quindi sistemati nei prossimi incontri, con Origi che andrebbe a rinforzare un reparto spesso in difficoltà per i guai fisici di Ibrahimovic e Giroud.