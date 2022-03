“20 milioni e affare fatto”: Milan, Maldini ha il ‘sì’ del giocatore

Paolo Maldini lavora alacremente per rinforzare il Milan: il direttore tecnico rossonero può acquistare un talento per 20 milioni di euro

Il Milan non perde un colpo. I rossoneri di Stefano Pioli si sono presentati all’ultima sosta del campionato in vantaggio sulle altre pretendenti per lo scudetto. Le ultime tre vittorie consecutive hanno mostrato un buon momento di forma. La pausa consentirà adesso alla formazione del tecnico parmigiano di prepararsi al meglio per il rush finale.

Paolo Maldini però non leva gli occhi dal calciomercato. Il direttore tecnico del Milan è già alla ricerca dei calciatori con cui rinforzare la rosa per la prossima stagione nell’annata della seconda partecipazione alla Champions League consecutiva. La presenza nella massima competizione europea consente di riuscire a strappare il sì di interessanti profili.

Milan, Maldini sa come strappare il sì di Noa Lang e del Bruges: operazione da 20 milioni di euro

Paolo Maldini ha messo nel mirino l’olandese Noa Lang. Il giovane olandese si sta mettendo in mostra con il Bruges, in Belgio, dopo aver lasciato l’Ajax un paio di anni fa. Il suo talento è stato capace di stregare non solo il Milan ma anche altre big d’Europa, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Su di lui, infatti, ci sarebbe la concorrenza di formazioni come Borussia Dortmund, Arsenal e Liverpool.

Il calciatore ha lasciato buoni dettagli anche in Champions League durante la fase a gironi. Può occupare varie posizioni lungo il fronte d’attacco e ha ancora ampi margini di miglioramento, considerata anche l’età.

Il Milan prosegue i contatti con l’agente del calciatore ed è pronto a mettere a punto un’offerta per eliminare la concorrenza attenta al suo nome. In casa milanista sono convinti di poter ricevere il sì del Bruges con un’offerta da 20 milioni di euro.

Nel corso di questa stagione, Lang ha firmato otto reti siglando anche un alto numero di assist (13). Il calciatore, che nella stagione 2020-2021 si è trasferito in prestito al Bruges e riscattato un anno più tardi dalla società belga per 6 milioni di euro, ha un contratto in scadenza a giugno 2025.