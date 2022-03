“Cinque positivi”: Mondiali, la rivelazione mette nei guai l’Italia di Mancini

Indiscrezione che rischia di mettere nei guai l’Italia di Roberto Mancini. Il commentatore di DAZN lancia un allarme da non sottovalutare.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini è pronta a sfida la Macedonia del Nord nella semifinale di Playoff che portano ai Mondiali in Qatar 2022. Il commissario tecnico dell’Italia non può più sbagliare: servirà dare il massimo per non perdere il treno che porta alla Coppa del Mondo in programma il prossimo inverno.

Nella gara in programma giovedì sera contro la Macedonia il CT Mancini deve fare i conti, però, con diverse assenze che rischiano di compromettere i piani della sua Italia. Oltre alle defezioni di Di Lorenzo e Chiesa, c’è la storica coppia difensiva formata da Bonucci e Chiellini che non è al meglio della condizione.

Italia, sette positivi al Covid

Un altro allarme, però, l’ha lanciato Dario Marcolin. Intervenuto in diretta su ‘Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore, oggi commentatore su ‘DAZN’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della Nazionale italiana: “In Nazionale ci sono cinque calciatori positivi al Covid-19 – ha dichiarato in diretta radiofonica -. Altri due positivi sono presenti nello staff medico. Non è una cosa che so con certezza, ma pare siano usciti questi casi di positività. Roberto Mancini non si fascia la testa”.

Nulla di confermato al momento, ma solo una indiscrezione lanciata in diretta radiofonica che, qualora fosse confermata, rischierebbe seriamente di compromettere i piani della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Giovedì sera, a Palermo, è in programma la sfida contro la Macedonia del Nord. Qualora gli azzurri riuscissero a battere i macedoni nonostante le tante defezioni, affronterebbero in finale la squadra che uscirà vincente dal confronto tra Portogallo-Turchia. A quel punto l’Italia dovrebbe battere anche una tra queste due squadre per poter considerare riuscita la missione che porta in Qatar.