Mondiali, l’annuncio preoccupa l’Italia: Mancini dovrà cambiare tutto?

Alla vigilia del match tra Italia e Macedonia del Nord, arriva una dichiarazione che non farà piacere al Ct Roberto Mancini.

Domani sera l’Italia di Roberto Mancini è attesa al primo match del play-off per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Gli azzurri dovranno vedersela con la Macedonia del Nord e, in caso di successo contro quest’ultimo, contro la vincente del match tra Portogallo e Turchia.

Con gli occhi di molti già puntati sullo spauracchio lusitano e in particolare sulla possibile sfida contro CR7, il CT Mancini è però consapevole che sarebbe un gravissimo errore sottovalutare la Macedonia del Nord. Sia perché al momento la rosa italiana non è al completo, ma anche perché la nazionale balcanica è formata da alcuni giocatori che conoscono bene il calcio italiano.

Uno di questi, il centrocampista del Napoli Elmas, ha chiaramente fatto capire che sfrutterà questa sua conoscenza del campionato italiano e degli avversari per ‘istruire’ i suoi compagni di squadra nel tentativo di ottenere un successo che, per la Macedonia del Nord, avrebbe del clamoroso e dell’inaspettato.

Elmas carica i suoi: “Conosco l’Italia, vogliamo il Mondiale!”

Il centrocampista del Napoli è infatti stato molto chiaro durante la sua intervista rilasciata ai media dell’UEFA: “Anche senza giocare posso essere d’aiuto alla mia nazionale. Conosco molti giocatori dell’Italia e so come giocano. Alcuni sono miei compagni di squadra nel Napoli.”. Insomma per Mancini un grattacapo in più in vista del match.

Elmas infine carica i suoi. Per la Macedonia del Nord l’approdo ai Mondiali sarebbe un traguardo storico. La giovane nazionale balcanica, nata dalla dissoluzione della Jugoslavia negli anni ’90, non ha mai partecipato ai Mondiali. Negli ultimi anni risulta però in crescita, avendo ottenuto nel 2020 la partecipazione agli Europei. Elmas, come tutti i suoi compagni e fiducioso: “Vogliamo il Mondiale, sarebbe la più grande vittoria della storia calcistica della nostra nazionale! La cosa migliore successa alla Macedonia del Nord.”