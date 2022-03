Mondiali, terribile notizia per la Nazionale: è ufficiale, Mancini trema

Pessime notizie per la Nazionale italiana: fuori il difensore, che ha fatto rientro al club, a causa dell’infortunio rimediato.

Napoli-Udinese è terminata nel “peggiore dei modi” per la Nazionale italiana. Mancini e il suo staff hanno tenuto gli occhi ben aperti fin dal momento in cui Giovanni Di Lorenzo ha lasciato il campo. Durante il secondo tempo della sfida, già sul 2-1, il giocatore ha provato a stringere i denti senza riuscirci e Spalletti l’ha richiamato in panchina.

Per il terzino è stato fatale lo scontro di gioco con il portiere avversario, Marco Silvestri, che gli ha procurato quella che inizialmente ha apparsa come una botta alla tibia.

Uscito acciaccato dal match, già si presagiva il peggio. Almeno per quanto concerne gli immediati impegni della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord, per strappare l’ultimo pass a disposizione per Qatar 2022.

Nazionale, Di Lorenzo out per infortunio: contro la Macedonia del Nord non ci sarà

I timori manifestati si sono dimostrati realtà. La FIGC ha comunicato con una nota ufficiale che Giovanni Di Lorenzo, difensore in forza al Napoli, torna al club di appartenenza e lascia il ritiro azzurro di Coverciano. Il terzino, infatti, dopo alcuni controlli clinici effettuati a Firenze, in seguito all’infortunio rimediato durante Napoli-Udinese, è risultato indisponibile per le prossime gare della Nazionale. Il giocatore dovrà osservare un periodo di recupero e lo farà con lo staff medico degli azzurri, saltando così le gare di spareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord verso Qatar 2022.

A conferma di quanto reso noto è subito giunto anche il comunicato ufficiale da parte del Napoli, che ha ulteriormente specificato la situazione del proprio tesserato: “Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”.