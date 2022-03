Playoff Mondiali, assenza dell’ultim’ora in attacco? Sostituto a sorpresa

Diversi dubbi di formazione per Roberto Mancini per la semifinale di playoff dei Mondiali: ecco quali sono

L’Italia giocherà i playoff Mondiali domani contro la Macedonia del Nord. Una partita tanto importante quanto facilmente sottovalutabile, vista la caratura dell’avversario. L’obiettivo è portare a casa la vittoria al Renzo Barbera di Palermo, stadio storicamente molto affezionato alla nazionale. Mancini oltre a fare a meno di Giovanni Di Lorenzo, potrebbe scendere in campo con una coppia di centrali difensivi inedita viste le condizioni di Bonucci e Chiellini.

E’ chiaro che il pensiero va anche alla possibile finale del 29 marzo. Un impegno di gran lunga più complicato che verrebbe disputato contro Turchia o Portogallo. In parecchi si sono messi in mostra questa stagione in grado di spodestare i titolarissimi vittoriosi di Euro 2020. Ma ci sono anche le condizioni fisiche da valutare, visto che la stagione è stata stancante soprattutto per quelli che giocano nelle big.

Italia, Insigne in dubbio: ecco il sostituto

Secondo quanto riferito da Repubblica, Mancini ha alternato Insigne e Pellegrini nel tridente d’attacco. Il capitano del Napoli e numero dieci della nazionale italiana non è al meglio, ma ha comunque dato la disponibilità al ct per giocare domani e anche l’eventuale finale. Mancini, d’altro canto, vorrebbe preservare uno dei calciatori più tecnici capace di segnare un gol strepitoso contro il Belgio nell’ultimo Europeo.

Diversi sono i dubbi di formazione di Mancini, come detto in precedenza. Pellegrini sarebbe la scelta migliore per sostituire Insigne, seppur un po’ a sorpresa. Si andrebbe a rinforzare il centrocampo -il reparto più forte- e allo stesso tempo il capitano della Roma avrebbe più compiti offensivi. E chissà che Pellegrini non possa metterla dentro proprio su punizione come ha già fatto nel derby.