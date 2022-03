Serie A, stagione finita: il calciatore rischia l’operazione

Arriva una brutta notizia per il club di Serie A: l’infortunio del calciatore è più serio del previsto. Stagione praticamente finita.

Una bruttissima notizia per il club che, nel momento clou della stagione, con ancora la possibilità di centrare l’obiettivo stagione, si vede falcidiata da un infortunio. Il responso è più serio del previsto e la stagione è praticamente finita.

A poche giornata dalla fine del campionato e con una salvezza difficilissima, ma matematicamente ancora possibile, la Salernitana deve fare a meno di Mamadou Coulibaly fino a fine stagione. Come riporta Il Mattino infatti la lesione muscolare è più seria del previsto e terrà il giocatore lontano a lungo.

Coulibaly, in concentro con il club, sta pensando di operarsi per pulire il tendine e permettere alla cicatrice di rimarginarsi al meglio. La lesione, di ben sette millimetri al retto femorale, è più seria del previsto e l’opzione dell’operazione sta venendo seriamente presa in considerazione. In ogni caso il calciatore avrebbe comunque chiuso anzitempo la sua stagione.

Salernitana, la corsa per resta in Serie A si complica

Una brutta notizia per Colantuono che vede ridursi ulteriormente le sue alternative. Il 23enne centrocampista senegalese questa stagione era stato impiegato 10 volte tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche 2 reti. Non numeri esaltanti, ma che sarebbero comunque potuti risultare utili nel complicato rush finale della Salernitana.

I granata infatti, alla cui eventuale permanenza in Serie A è legato anche il riscatto di Coulibaly dall’Udinese per 3 milioni di euro, sono chiamati ad un’autentica impresa. Con 10 partite da giocare, di cui due da recuperare, la Salernitana è lontana 9 punti dalla quartultima in classifica, il Cagliari. I granata però non vincono da 10 partite e nelle ultime 9 hanno collezionato solo 5 punti, frutto di altrettanti pareggi.