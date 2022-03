“Sono scoppiati in lacrime”: Italia fuori dal Mondiale, Mancini incredulo

La Macedonia ha sfruttato un unico tiro segnando un gol, l’Italia ha creato tanto ma ha anche sprecato: lacrime per i campioni d’Europa

L’amarezza è tanta, specialmente per il modo in cui l’eliminazione è arrivata. L’Italia ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine la sconfitta è sopraggiunta ed è stata una beffa. La Macedonia del Nord con un solo tiro in porta è riuscita, al 92′, a segnare il gol che quasi fino all’ultimo era mancato.

Per la seconda volta di seguito, rischiando poco almeno fino all’ultimo, l’Italia non ha sfruttato le occasioni avute per accedere ai Mondiali in Qatar. La Macedonia del Nord si è difesa in qualsiasi modo possibile, sfruttando quante più deviazioni possibili sotto porta per evitare che gli azzurri segnassero.

Poi con un solo tiro in porta, al 92′, Trajkovski non ha fallito, però, l’occasione e ha spento definitivamente le speranze degli azzurri. I campioni di Euro2020, increduli, dopo il fischio finale sono scoppiati in lacrime dinanzi a un Barbera che ha registrato il tutto esaurito per sostenere la Nazionale.

Italia-Macedonia del Nord, qualificazione ai Mondiali mancata per gli azzurri: in lacrime i campioni di Euro2020

L’arbitro Clement Turpin fischia la fine della gara e Jorginho, Verratti, Donnarumma non hanno trattenuto le lacrime. Sulle loro spalle la responsabilità di riportare quest’Italia ai Mondiali. Un’occasione però fallita contro una Macedonia del Nord che, in fin dei conti, ha prodotto poco nel corso della gara. Ma che, sul finale, ha segnato l’unico gol che è stato poi decisivo.

Le parole del telecronista allora sono risuonate, perentorie, nelle case di ogni italiano questa sera impregnato a sostenere gli azzurri: “Jorginho, Verratti, Donnarruma sono scoppiati in lacrime. Pianto anche per Bonucci che non ha potuto contribuire. La disperazione sportiva per l’Italia è evidente. Mentre Chiellini è andato a sostenere il proprio portiere Donnarumma”.