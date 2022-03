Italia, la sconfitta e la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar pesa come un macigno. La rivelazione dell’ex calciatore italiano.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, dopo la strepitosa vittoria ad Euro 2020, ha toccato il suo punto più basso. La batosta contro la Macedonia del Nord vale la seconda eliminazione consecutiva dai Mondiali. Nemmeno in Qatar gli azzurri ci saranno. Un risultato che porta con sé riflessioni e decisioni che, però, non sono state ancora prese.

Il gol beffa di Trajkovski al minuto 92, in pieno recupero, ha lasciato di sasso i tantissimi tifosi presenti allo stadio Renzo Barbera di Palermo e dinanzi alle tv. Una reazione unanime: delusione e incredulità.

Italia, la rivelazione di Bergomi

Lo stesso è accaduto a Beppe Bergomi che ha rilasciato un’intervista ai taccuini del ‘Corriere dello Sport’. L’ex calciatore, oggi stimato commentatore per ‘Sky Sport’, ha commentato la prestazione della Nazionale italiana. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il gol di Trajkovski mi ha gelato il sangue – ha rivelato – contro la Macedonia è stato peggio di cinque anni fa. Ancora non riesco a farmene una ragione. Ai tempi di Ventura avevamo un pessimo ranking, eppure eravamo arrivati secondi nel girone, dietro la Spagna che era molto forte”.

Poi prosegue: “Stavolta, invece, da testa di serie, l’Italia non è riuscita a mettersi alle spalle la Svizzera. E poi agli spareggi… una cosa è affrontare un avversario come la Svezia, un’altra è avere un avversario come la Macedonia, con tutto il rispetto”.