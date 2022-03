Roma, rottura definitiva: è ufficiale, l’annuncio spiazza i tifosi

Novità in casa Roma: in una diretta, l’agente Mario Giuffredi ha rivelato alcune indiscrezioni sul suo assistito giallorosso

Il futuro di Jordan Veretout alla Roma appare sempre più nebuloso. Il centrocampista francese, figura di spicco dell’undici giallorosso nelle precedenti due stagioni, appare ora ai margini della squadra con José Mourinho che ha dato l’impressione di voler puntare su altri elementi per formare la linea mediana.

Il calciatore nonostante ciò ha firmato 4 reti e sette assist in questo campionato. L’ultima rete però è relativa al derby d’andata con la Lazio. Da allora dunque è trascorso un girone intero senza che l’ex Fiorentina sia riuscito a piazzare altri acuti. Inoltre da metà gennaio in poi ha perso pure il posto di titolare. Dalla diretta tv di ‘Calciomercato.it’, intanto, sono emersi interessanti aggiornamenti intorno alla sua posizione.

Roma, Giuffredi su Veretout: “Chi sta con me deve rispettare certe regole, rapporti interrotti da mesi”

Di Jordan Veretout ha parlato Mario Giuffredi, ormai ex agente del centrocampista francese, intervenuto telefonicamente in diretta sulla web tv di ‘Calciomercato.it’. “I miei rapporti con lui si sono interrotti da diversi mesi. Non mi sento di commentare nulla sulla situazione vissuta dal ragazzo ma voglio precisare alcune cose”, ha esordito il procuratore, che ha poi continuato la sua analisi: “Non voglio essere associato alle sue scelte. Ai calciatori da me gestiti ho dato sempre delle regole e chi sta con me deve essere impeccabile sotto questo punto di vista. Con chi non lo fa, preferisco interrompere i rapporti”.

L’affondo è poi proseguito: “Ho rilevato Veretout quando era un calciatore della Fiorentina e lo abbiamo portato alla Roma consentendogli di triplicare il suo ingaggio. Da quando è arrivato in giallorosso è diventato un giocatore top in Europa e ha conquistato la nazionale francese. Con Tiago Pinto stavo discutendo il suo rinnovo, era una situazione vincente. Forse lui la pensava diversamente. Ora non mi interessa più niente, ho interrotto il rapporto. Ormai non è più farina del mio sacco”.

Infine, sulla Roma: “Ho un grandissimo rapporto con il club giallorosso e con Tiago Pinto che reputo un grandissimo dirigente e un gran signore. Forse Veretout è stato condizionato nel rendimento dalla situazione contrattuale ma non può essere un alibi. Mourinho gli ha continuato a dare fiducia nonostante le sue prestazioni fossero calate”.