“Perché non lo dite?”, Bonolis spiazza: non solo Juventus, attacco al Milan

Si inizia a respirare il clima del Derby d’Italia: in vista di Juventus-Inter, Bonolis dice la sua su un episodio in particolare

Sul finire di questa settimana, terminati gli impegni delle varie nazionali, tornerà la Serie A. E con essa si assisterà ancora una volta al Derby d’Italia. Uno dei match più attesi e sentiti per il campionato italiano di massima serie. In occasione di Juventus-Inter, ha parlato il noto conduttore e tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis.

Bonolis ha dunque parlato della sfida che attende l’Inter all’Allianz Stadium di Torino. Una gara sentitissima, che molto spesso ha fatto parlare di sé. Il conduttore e noto tifoso dell’Inter ha rilasciato, con l’occasione, un’intervista a ‘FCInter1908.it’.

Ha espresso il suo pensiero ovviamente sulla gara, prevista domenica 3 aprile alle ore 20:45, ma non solo. Ha voluto anche fare riferimento alla condizione fisica della squadra e a un episodio in particolare avvenuto stavolta in Inter-Milan, gara giocata il 5 febbraio di quest’anno.

Juventus-Inter, Bonolis ripensa al passato e nel mirino c’è la sfida contro il Milan: “Perché non lo dite?”

Paolo Bonolis, intervistato a ‘FCInter1908.it’, ha parlato del periodo che l’Inter ha vissuto dalla ripresa del campionato e di quello che si aspetta da Juventus-Inter: “Ogni volta che sei chiamato a giocare a Torino, contro la Juventus, può sempre succedere qualcosa di strano. Come avvenuto con il fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Per questo non sono affatto tranquillo. Mi aspettavo un calo, lo avevo detto tempo fa a gennaio”.

Il discorso di Bonolis, però, non si è fermato qui. Il suo pensiero è andato a un episodio in particolare registrato in Inter-Milan, a cui di rimando ha ricollegato il contatto avvenuto in Torino-Inter tra Ranocchia e Belotti: “Io temo molto i processi di santificazione. Mi riferisco al contatto Giroud-Sanchez contro il Milan (da cui è arrivato il gol dell’attaccante rossonero nel derby, ndr). Perché non lo dite? Come mai non ne parla nessuno e tutti recriminano per Torino-Inter? Questo è un cortocircuito molto strano”.