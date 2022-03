“Ci sono le firme”: Inter e Milan, la foto spiazza e fa il giro del web

Una situazione che fa discutere ancora, quella legata al futuro di San Siro e al nuovo stadio che ospiterà Inter e Milan: la foto pubblicata spiazza

La situazione legata al futuro di San Siro e all’eventuale costruzione di un nuovo impianto sportivo che possa ospitare Inter e Milan fa ancora molto discutere. Le idee, di volta in volta presentate, sembrano non trovare pace. E su quanto riferito solamente poche ora fa da ‘La Gazzetta dello Sport’ è arrivata una risposta ufficiale che ha spiazzato.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha, infatti, rivelato che il nuovo progetto sulla costruzione di un altro impianto sportivo vicino a San Siro sarebbe stato bloccato. Secondo il quotidiano, quindi, Inter e Milan si sarebbero già attivate nel prendere in considerazioni luoghi alternativi.

Primo fra tutti, come posto utile per la costruzione del nuovo stadio, ci sarebbe Sesto San Giovanni. Nella periferia milanese. Una scelta che avrebbe provocato la delusione dei tifosi nerazzurri e rossoneri, già poco contenti di dover dire addio a San Siro. A questa notizia, però, ha fatto seguito un post pubblicato dallo stesso sindaco di Milan, Beppe Sala, sul proprio profilo Instagram.

Questione San Siro, Sala non ci sta e mostra le firme: ecco la foto che spiazza e fa il giro del web

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, visto appunto quanto pubblicato su ‘La Gazzetta dello Sport’, ha voluto parlare in prima persona per chiarire la posizione del Comune. Il dibattito ha come argomento centrale la questione di San Siro e il nuovo stadio che dovrebbe sorgere per ospitare Inter e Milan. In merito all’ipotesi di considerare anche nuove aree, come quella di Sesto San Giovanni, il sindaco ha affermato: “Come si può vedere dalla foto del documento pubblicato solo una settimana fa, i club mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico“.

“Si tratta di settimana fa, non di sei mesi fa. Dopo la ricezione di questa lettera non è successo più nulla. Oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dato la notizia sulla volontà di Inter e Milan di voler costruire il nuovo stadio in un altro luogo. Allora o ‘La Gazzetta’ è alla ricerca del ‘titolo’. Oppure Inter e Milan a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa”. È qui che appunto il sindaco ha voluto fare riferimento alle firme presenti nel documento ufficiale mostrato. “In ogni caso – ha concluso Beppe Sala – vorrei dire che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha molto altro a cui pensare”.