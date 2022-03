Donnarumma può già essere sostituito: Italia, chi gioca con la Turchia

Nella sfida di stasera contro la Turchia l’Italia potrebbe presentare una novità tra i pali al posto di Gianluigi Donnarumma.

A distanza di giorni la delusione è ancora viva. L’Italia è fuori dai Mondiali, il percorso dei playoff per Qatar 2022, ultima speranza per strappare un biglietto per la rassegna iridata, si è fermato al primo ostacolo. L’inattesa sconfitta con la Macedonia del Nord ha sconvolto il mondo azzurro, con il futuro di Roberto Mancini che a lungo è stato in bilico.

Alla fine il commissario tecnico resterà al suo posto. Lo ha confermato lui stesso ieri in conferenza stampa, annunciando che la parola d’ordine, adesso, è ripartire. L’Italia campione d’Europa non può essere stata un bluff, deve rialzarsi e ha le capacità per farlo. Anche se, ovviamente, con l’inizio di un nuovo ciclo molte cose cambieranno.

Per cominciare, stasera, potrebbero trovare spazio molti giocatori che dovranno rappresentare valide alternative ai titolari. Tra questi anche un portiere, che prenderà il posto di un Gianluigi Donnarumma che dopo aver dominato EURO 2021 si è un po’ perso per strada con il rocambolesco trasferimento al PSG.

Gigio resta, nella considerazione di tutti, un fuoriclasse assoluto. Uno dei migliori estremi difensori al mondo, a cui sarebbe una follia rinunciare per una prestazione poco brillante. Tuttavia è arrivato il momento di valutare anche valide alternative.

Turchia-Italia, Cragno al posto di Donnarumma?

Così, nell’amichevole in programma stasera a Konya, secondo CagliariNews24 Mancini potrebbe lasciare spazio dal primo minuto al portiere del Cagliari Alessio Cragno. Sarebbe questa una delle novità nella formazione azzurra, insieme a Tonali, Pessina, Scamacca e Raspadori, giocatori già nel giro ma che nei prossimi anni avranno maggior spazio.

Classe 1994, toscano di Fiesole al Cagliari dal 2014, dopo avere indossato tutte le maglie delle Nazionali giovanili a partire dall’Under 17 Cragno ha collezionato due presenze in azzurro, entrambe in amichevole, contro Moldavia e San Marino, restando però sempre chiuso come tutti i colleghi dalle prestazioni sempre più convincenti di Donnarumma.

Presumibilmente, la partita amichevole di stasera servirà a Mancini per valutare i nomi da cui ripartire per un futuro dove niente potrà essere lasciato al caso. Per questo la sensazione è che possa esserci spazio per le cosiddette “seconde linee”, che avranno occasione di dimostrare di poter essere utili alla causa. Cragno avrà davvero la sua possibilità? Non ci resta che aspettare.