Kvaratskhelia, il ds della Dinamo Batumi: “Ora è nostro! Napoli? Magari…”

Khvicha Kvaratskhelia è stato da poco acquistato dalla Dinamo Batumi, ecco le parole del direttore sportivo ai microfoni di SerieANews.com

Nelle ultime settimane il nome più caldo per l’attacco del Napoli è Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra georgiana. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il suo passaggio alla Dinamo Batumi, squadra della Georgia. La redazione di SerieANews.com ha contattato Vladimir ‘Lado’ Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi che ha curato il trasferimento del giocatore. Diverse sono state le dichiarazioni del ds, che ha parlato anche della formula col quale Kvaratskhelia è tornato in patria.

L’ala sinistra georgiana, con la maglia del Rubin Kazan, in questa stagione ha segnato due gol e siglato cinque assist in ventidue presente tra tutte le competizioni giocate. Un’avventura, però, arrivata al capolinea stando alle parole di Lado Dvalishvili.

Napoli-Kvaratskhelia, parla il ds della Dinamo Batumi

Com’è andata la trattativa per Kvaratskhelia? Il giocatore cercava un ambiente tranquillo?

“Il suo agente è un mio vecchio amico. Mi ha detto che avremmo avuto la chance di portarlo a Batumi, ne sono stato felice e ho detto subito sì. Abbiamo firmato un biennale e nell’estate che verrà ci saranno cose molto interessanti per il futuro. Sarà lui a decidere dove andare. Abbiamo avuto una chance fantastica di prenderlo e non potevamo farcela sfuggire. Ha raggiunto e firmato un accordo col suo precedente club per rescindere il contratto. È arrivato da noi come free agent e non tornerà al Rubin Kazan”.

Pensa che voglia approdare al Napoli?

“Questa è una domanda da fare a lui e al suo agente. Sarei felice se arrivasse in un club prestigioso come il Napoli, ma non ho mai parlato con loro”.