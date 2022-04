Juventus, il mercato lo ‘detta’ Conte: intreccio da 70 milioni

Un clamoroso intreccio di calciomercato può scaldare l’estate: l’ex Antonio Conte sogna il ‘colpo’ e muove i fili di Inter e Juventus

Cresce l’attesa per il derby d’Italia tra Juventus e Inter. I bianconeri hanno l’occasione di alzare lo sguardo e mirare a qualcosa in più del semplice quarto posto mentre i nerazzurri hanno l’obbligo di vincere se non vogliono perdere altri terreno sul battistrada Milan, impegnato il giorno successivo in casa contro il Bologna.

Il match tra le due squadre si ripresenta a due mesi e mezzo di distanza dalla vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana, l’ultimo capitolo di una lunghissima saga tra i due club. In quel caso, a San Siro, i nerazzurri pareggiarono con un calcio di rigore di Lautaro Martinez l’iniziale vantaggio bianconero con McKennie. Il gol vittoria della squadra di Simone Inzaghi con Alexis Sanchez arrivò poi nella coda dei tempi supplementari. Adesso parlerà nuovamente il campo mentre in estate, il duello si trasferirà in sede di calciomercato. E potrebbe innescarsi un clamoroso intreccio.

Inter, Conte innesca l’intreccio: Lautaro Martinez al Tottenham libera Dybala in nerazzurro

L’intreccio ‘amoroso’ è stato lanciato con forza da ‘TuttoSport’. Vede coinvolti l’Inter, la Juventus e un ex di entrambe, Antonio Conte. L’allenatore leccese pensa a Lautaro Martinez per rinforzare il suo Tottenham. L’argentino è il calciatore chiesto a Fabio Paratici per rinforzare gli Spurs per il ruolo di seconda punta.

Il ‘Toro’, fresco di rinnovo, può partire soltanto dietro ad un’offerta di almeno 70 milioni di euro. La sua partenza in direzione Londra, potrebbe spianare la strada per Paulo Dybala all’Inter.

La ‘Joya’ ormai si appresta a vivere gli ultimi mesi alla Juventus prima del suo addio ormai scontato dopo la chiusura delle trattative avvenuta pochi giorni fa con la decisione di entrambi di salutarsi.

Il futuro di Dybala, ora potrebbe passare attraverso le necessità del Tottenham e di Antonio Conte che da Lautaro Martinez ha ottenuto un grande rendimento durante i suoi trascorsi nerazzurri.