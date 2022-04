“Offende l’intelligenza”: 3-0 a tavolino Juve-Napoli, rivelazione in diretta

Arriva la rivelazione in diretta su Juve-Napoli e il 3-0 a tavolino per i bianconeri: prosegue la partita infinita

Juve-Napoli non finisce davvero mai. Magari può durare 90′ una normale partita di campionato, ma le vicende extra-campo continuano in qualche modo ad alimentare questa rivalità. Lo scorso 6 gennaio, per esempio, erano finiti nel mirino della critica di addetti ai lavori e tifosi per l’impiego di Lobotka, Rrahmani e Zielinski. I tre giocatori erano in quarantena domiciliare fino al 9 gennaio secondo l’ASL Napoli 2 Nord.

Poche ore prima dell’inizio della partita, l’ASL Napoli 2 Nord sottopose, con un provvedimento ufficiale, la quarantena dei tre calciatori. In sostanza, i tre azzurri scesero in campo nonostante fossero in quarantena. La partita si disputò, anche perché era stato dato l’ok al momento della distinta. E De Laurentiis, il dott. Canonico e il Napoli sono stati deferiti. Ci sono, tra l’altro due precedenti che riguardano Lazio e Casertana che non hanno portato a particolari provvedimenti, se non ammende.

Juve-Napoli, le parole di Grassani

Mattia Grassani, legale che difende il Napoli, De Laurentiis e il dott. Canonico in questa vicenda, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Si Gonfia La Rete’ su Radio Marte. Ecco le sue parole: “Il 3-0 a tavolino per la Juve offende l’intelligenza. La partita è stata omologata dal Giudice Sportivo e il club bianconero non ha reclamato. Noi ci appelleremo anche in caso di ammenda perché non abbiamo sbagliato”.

Prosegue poi Grassani: “Questo deferimento è un fulmine a ciel sereno, ci aspettavamo che fosse tutto archiviato, invece non è così”. Intanto, c’è attesa per capire come finirà questa vicenda davanti al Tribunale Federale. Ma considerando i precedenti, non ci dovrebbero essere alcune ripercussioni.