Mondiali, colpo di scena: è ufficiale, decisione dell’ultim’ora

L’attesa per i Mondiali di Qatar del 2022 aumenta di ora in ora. Dopo il sorteggio dei gruppi, c’è una novità annunciata per la gara inaugurale.

Ci vediamo a novembre! Il Qatar sta organizzando nel miglior modo possibile l’evento calcistico e sportivo più atteso, ovvero i Mondiali. L’edizione sarà speciale indubbiamente, fosse soltanto per la sua principale caratteristica: si disputerà in inverno. Precisamente partirà il 21 novembre e si concluderà il 18 dicembre, a ridosso del Natale.

Mentre l’Italia e altre Nazionali non digeriscono ancora le loro assenze, sono stati sorteggiati nella giornata di venerdì i gruppi. In attesa che B, D ed E si completino con le qualificazioni ancora in ballo:

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Scozia/Ucraina/Galles.

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

Gruppo D: Francia, Australia/Emirati Arabi/Perù, Danimarca, Tunisia.

Gruppo E: Spagna, Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone.

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.

Qatar 2022, cambia la gara inaugurale dei Mondiali: ecco quale sarà

Secondo quanto inizialmente stabilito, la prima gara sarebbe stata quella dell’Ecuador contro i padroni di casa del Qatar. Tuttavia, è stata modificata: il match inaugurale sarà Senegal-Olanda a partire dalle 12:00 italiane. L’orario della finale del 18 dicembre, invece, è alle 17:00.

I campionati nazionali saranno chiaramente sospesi e nel caso specifico della Serie A, l’ultima giornata prima della ripresa è fissata per il 13 novembre 2022. Di seguito nel dettaglio orari e date per le gare della fase dei gruppi in programma per i Mondiali di Qatar:

GRUPPO A

21 novembre

Qatar – Ecuador, ore 18.00

Senegal – Olanda, ore 12.00.

25 novembre

Qatar – Senegal, ore 15.00

Olanda – Ecuador, ore 18.00.

29 novembre

Olanda – Qatar, ore 17.00

Ecuador – Senegal, ore 17.00.

GRUPPO B

21 novembre

Inghilterra – Iran, ore 15.00

Stati Uniti – in sospeso, ore 21.00.

25 novembre

Inghilterra – Stati Uniti, ore 21.00

In sospeso – Iran, ore 12.00.

29 novembre

In sospeso – Inghilterra, ore 21.00

Iran – Stati Uniti, ore 21.00.

GRUPPO C

22 novembre

Argentina – Arabia Saudita, ore 12.00

Messico – Polonia, ore 18.00.

26 novembre

Argentina – Messico, ore 21.00

Polonia – Arabia Saudita, ore 15.00.

30 novembre

Polonia – Argentina, ore 21.00

Arabia Saudita – Messico, ore 21.00.

GRUPPO D

22 novembre

Francia – in sospeso, ore 21.00

Danimarca – Tunisia, ore 15.00.

26 novembre

Francia – Danimarca, ore 18.00

Tunisia – in sospeso, ore 12.00.

30 novembre

Tunisia – Francia, ore 17.00

In sospeso – Danimarca, ore 17.00.

GRUPPO E

23 novembre

Spagna – in sospeso, ore 18.00

Germania – Giappone, ore 15.00.

27 novembre

Spagna – Germania, ore 21.00

Giappone – in sospeso, ore 12.00.

1 dicembre

Giappone – Spagna, ore 21.00

In sospeso – Germania, ore 21.00.

GRUPPO F

23 novembre

Belgio – Canada, ore 21.00

Marocco – Croazia, ore 12.00.

27 novembre

Belgio – Marocco, ore 15.00

Croazia – Canada, ore 18.00.

1 dicembre

Croazia – Belgio, ore 17.00

Canada – Marocco, ore 17.00.

GRUPPO G

24 novembre

Brasile – Serbia, ore 21.00

Svizzera – Camerun, ore 12.00.

28 novembre

Brasile – Svizzera, ore 18.00

Camerun – Serbia, ore 12.00.

2 dicembre

Camerun – Brasile, ore 21.00

Serbia – Svizzera, ore 21.00.

GRUPPO H

24 novembre

Portogallo – Ghana, ore 18.00

Uruguay – Corea del Sud, ore 15.00.

28 novembre

Portogallo – Uruguay, ore 21.00

Corea del Sud – Ghana, ore 15.00.

2 dicembre