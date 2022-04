Flop Mondiali, arriva l’annuncio ufficiale: addio alla Nazionale

Sono tante le nazionali deluse dopo le qualificazioni per i Mondiali. Nelle ultime ore è arrivato un importante annuncio ufficiale.

I Mondiali di calcio sono l’evento più importante a livello nazionale. Ogni quattro anni si affrontano alcune tra le nazioni più importanti al mondo e c’è grande attesa per questa manifestazione. Di conseguenza c’è grande delusione quando non si riesce a raggiungere la qualificazione.

Sono tante le grandi escluse per Qatar 2022: mancano i campioni d’Europa dell’Italia fino alla Nigeria, ma non solo. Una delle grandi escluse dei Mondiali in Qatar è il Cile, storica nazione sudamericana composta da diversi giocatori di qualità. Tra questi i principali sono le stelle dell’Inter Arturo Vidal ed Alexis Sanchez.

Il 4 a 0 subito in Brasile è costato caro al Cile ed al suo tecnico Martin Lasarte. In queste ore la federazione cilena ha annunciato ufficialmente la scelta di non rinnovare il contratto di Lasarte, tecnico che non è riuscito a raggiungere l’obiettivo inizialmente prefissato.

Mondiali, l’annuncio sul ct del Cile

Il direttore sportivo della Nazionale cilena Francis Cagigao ha annunciato l’addio di Lasarte: “Ho parlato con Martin e con il presidente della federazione Milad ed insieme tutti noi abbiamo deciso di non rinnovare il contratto al ct”.

Il dirigente ha difeso Lasarte ricordando che il tecnico è arrivato durante un inaspettato cambio in panchina nel corso della pandemia. Oltre a ciò Cagigao si è assunto le sue responsabilità affermando: “Siamo fuori dai Mondiali e siamo tutti responsabili, ci sono stati tanti errori. L’unico innocente qui è il tifoso che si è sempre comportato bene”.