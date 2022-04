L’Atalanta si gioca tutto a Bergamo: Gasperini strappa il pari a Lipsia

L’Atalanta va via dalla Germania con un pareggio: 1-1 contro il Lipsia nella prima partita dei quarti di Europa League

Si è conclusa l’andata dei quarti di finale di Europa League per l’Atalanta. Partita molto impegnativa per la squadra di Gian Piero Gasperini alla Red Bull Arena contro il Lipsia. Non è bastato un Muriel in versione Fenomeno per strappare la vittoria in Germania, che sarebbe stata importante in vista del ritorno. La preparazione e il tiro violentissimo non hanno lasciato scampo a Gulacsi per il momentaneo 0-1.

Prima frazione di gioco caratterizzata da un’Atalanta straripante, l’unica occasione per il Lipsia è quella che ha portato al palo di Andre Silva. Un palo che ha poi colpito anche Pasalic. Il pareggio delle ‘lattine’ arriva poi nella ripresa con un autogol di Zappacosta, trenta secondi dopo la parata di Musso su Andre Silva su calcio di rigore. La differenza tra le due squadre, però, è stata evidente dopo l’1-1.

Lipsia-Atalanta, Gasperini torna a Bergamo con un pari

Tante occasioni e tanti tentativi per l’Atalanta dopo l’1-1 del Lipsia. I ragazzi di Gasperini. Clamorosa è l’occasione capitata sui piedi di Scalvini, classe 2003, subentrato nel secondo tempo. Da segnalare il palo di Szoboszlai nel miglior momento dei bergamaschi. La nota positiva è indubbiamente il ritorno di Duvan Zapata, desideroso anche lui di segnare un gol. Il colombiano sarà un’arma strepitosa da utilizzare nel match di ritorno.

Non sarà comunque semplice per l’Atalanta conquistare la vittoria al Gewiss Stadium. La sensazione, però, è che questi quarti sono più complicati dell’eventuale semifinale contro Braga o Rangers. Non sono ammessi calcoli per Gasperini che è lontanissimo dalla zona Champions in campionato e punta a vincere la coppa.