Colpo di scena Douglas Luiz: il retroscena cambia il mercato della Juventus

Un colpo di scena inaspettato potrebbe cambiare l’intero calciomercato dei bianconeri: cosa succederà con il centrocampista brasiliano

Il calciomercato della Juventus si è ufficialmente stappato con l’arrivo di Jonathan David a parametro zero. L’attaccante canadese sarà uno dei grandi rinforzi dei bianconeri in vista della prossima stagione e tutti lo hanno indicato come il sostituto del partente Dusan Vlahovic. Il serbo è ancora in rosa, però, e rappresenta una delle situazioni più delicate per la dirigenza bianconera.

Non è affatto l’unica, per sfortuna di Comolli. Tra quelle più insidiose, c’è sicuramente la situazione legata a Douglas Luiz. Approdato la scorsa estate per 51 milioni di euro dall’Aston Villa, il centrocampista ha vissuto una stagione horror. Appena 877 minuti in campo, in tutte le competizioni, 0 gol, 0 assist e una serie di prestazioni ben al di sotto della sufficienza. Un disastro per i conti della Juve.

Douglas Luiz, due club interessati: arriva la svolta per la Juve

A salvare la Juventus, però, ci sarebbero due società che si sarebbero mostrate interessate al classe 1998. Una doppia ipotesi che potrebbe cambiare l’intero mercato bianconero. Sì perché con Douglas Luiz in rosa, pagato ben 5 milioni netti all’anno, si dovrà prima pensare alle uscite, per poi concentrarsi sui rinforzi. Un addio, invece, aprirebbe diversi scenari.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Fulham ed Everton avrebbero mostrato interesse per Douglas Luiz. Sia chiaro, interesse e sondaggi non equivalgono a trattative, né tantomeno a una cessione, ma si può provare a imbastire un affare.

Ciò che andrà compreso, essendo il brasiliano sotto contratto con la Juve fino al 2029, è l’eventuale modalità di cessione. I due club di Premier sarebbero disposti a un acquisto a titolo definitivo o vorranno procedere con un prestito? Sarà anche questa la chiave della trattativa, perché incassare o meno (seppur con una minusvalenza) una cifra per Douglas, farà tutta la differenza del mondo.

Un prestito alleggerirebbe il monte ingaggi bianconero, ma una partenza, anche magari per 35 milioni di euro, permetterebbe un reinvestimento importante in fase di mercato. Toccherà ora a Comolli entrare in azione e sperare di trovare un accordo con i club inglesi, per un ritorno in Premier League, dove Luiz è sbocciato e ha catturato le attenzioni anche della stessa Juventus ormai un anno fa.