Italia, Mancini valuta un nuovo ‘colpo’ a sorpresa: Marcos Senesi

Il difensore argentino Marcos Senesi ha passaporto italiano e potrebbe essere convocato dall’Italia del commissario tecnico Mancini.

Il nome di Marcos Senesi non è una novità per il calcio italiano. Difensore dal gran fisico, rapido e molto bravo nella gestione del pallone, il classe ’97 è stato accostato a diversi club del nostro campionato negli ultimi due anni.

Napoli, Inter, Fiorentina, Roma e Juventus sono tra le squadre che lo hanno seguito in questi mesi e che continuano a monitorare la sua evoluzione al Feyenoord, del quale ha indossato più volte, quest’anno, la fascia da capitano.

Senesi ‘approda’ in Italia

Cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo, è arrivato in Olanda nel 2019, per circa 7 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e, salvo sorprese, la prossima sarà per lui l’estate del grande salto, magari proprio in Serie A. È possibile, però, che il suo approdo in Italia possa essere anticipato di qualche settimana.

Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, infatti, il centrale è uno dei profili che sta seriamente valutando Roberto Mancini per il nuovo corso della Nazionale. L’argentino, 25 anni a maggio, grazie alle sue origini possiede infatti anche il passaporto italiano, e, dopo aver disputato una manciata di gare con l’Albiceleste under-20 e quella under-23, non ha mai avuto spazio con la Nazionale maggiore. Le sue caratteristiche si sposerebbero molto bene con l’idea di calcio dell’Italia, che sta valutando di convocarlo già per gli impegni di giugno. Ironia della sorte, il primo sarà proprio contro l’Argentina, nella “finalissima” di Wembley.