“Alla dirigenza darà fastidio…”: Inter, Zhang e Marotta gelati dall’annuncio

L’Inter resta concentrata sugli impegni del campionato ma guarda anche al futuro: in bilico c’è il rinnovo del giocatore, l’ex presidente dice la sua

L’Inter di Simone Inzaghi sembra aver ritrovato la fiducia che era venuta meno nell’ultimo periodo. Dopo alcune battute d’arresto, i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie utili consecutive che, complici i rallentamenti di Milan e Napoli in vetta, hanno riacceso le speranze del club. In ottica calciomercato, specialmente su una questione in particolare, si è espresso anche l’ex presidente nerazzurro.

Massimo Moratti, ospite quest’oggi di ‘Radio Anch’io Sport’, ha parlato di quello che l’Inter ha fatto e sta facendo vedere nel corso di questa stagione di Serie A. La corsa al vertice lascia ancora tutto aperto e i nerazzurri sono ora chiamati a non mettere nuovamente da parte quel bel gioco e quella compattezza che li ha contraddistinti nella prima parte di questa stagione in corso.

Proprio sul campionato, datato 2021/2022, l’ex presidente Moratti ha dichiarato: “È un campionato che ogni giornata mostra qualcosa di nuovo. In questo modo, ogni domenica, sembra esserci un possibile vincitore diverso.”

Inter, parla Moratti e fa riferimento al rinnovo di Perisic: “Alla dirigenza darà fastidio ma per me deve rinnovare”

Massimo Moratti, quindi, in qualità di ex presidente storico dell’Inter, ha voluto dire la sua opinione sulla questione rinnovo di Ivan Perisic. Il futuro del croato appare ancora incerto, anche se ora sembra esserci maggiore vicinanza tra le parti. “Per me deve rinnovare. Magari alla dirigenza darà fastidio questa mia opinione. Ma non ho dubbi, è da rinnovare”, ha riferito a ‘Radio Anch’io Sport’. Dichiarazioni che hanno fatto riferimento quindi tanto a Zhang quanto a Marotta.

Il contratto del croato scadrà il 30 giugno del 2022. Tra circa due mesi. Ma la sua presenza tra le file dell’Inter si è, soprattutto, in queste ultime due stagioni dimostrata fondamentale. Nell’ultima gara contro il Verona ha partecipato con due assist a entrambi i gol, arrivando a realizzarne 6 in totale. Più 5 gol in 40 gare. Numeri questi che mostrano, senza dubbio, la sua enorme importanza per l’Inter e per Simone Inzaghi.